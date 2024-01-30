Камышин доложил Зеленскому о производстве украинских дальнобойных дронов

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина наращивает производство дронов и боеприпасов. В частности, он отметил в вечернем обращении, что сейчас продолжается освоение новых образцов оружия, одна из ключевых задач оборонно-промышленного комплекса – производство дальнобойных дронов.

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Президент рассказал, что сегодня провел совещание с Министерством по стратегическим отраслям промышленности. Министр Александр Камышин доложил о результатах работы по производству дронов и боеприпасов, а также относительно дальнобойных дронов. Зеленский подчеркнул, что это одна из ключевых задач для ОПК.

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Глава государства подчеркнул, что сейчас Украина наращивает производство отечественного оружия. Зеленский обратил внимание на то, что "отечественное производство дронов, снарядов, техники – это производство буквально нашей свободы, свободы украинцев и Украины".

"Очень важно: добавляем новые позиции, продолжается освоение новых образцов оружия. Потому что в таких условиях, в условиях полномасштабной войны, именно сила является основой свободы", – подытожил он.

19 декабря 2023 года президент пообещал, что Украина в следующем году произведет миллион дронов.

Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина производит более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

30 января 2024 года Камышин заявил, что у украинских военных нет времени на испытание новейших дронов отечественного производства, поэтому проверяют их уже во время боя с россиянами.

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