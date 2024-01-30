Камишін доповів Зеленському про виробництво українських далекобійних дронів

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна нарощує виробництво дронів та боєприпасів. Зокрема, він зазначив у вечірньому звернені, що наразі триває освоєння нових зразків зброї, одне із ключових завдань оборонно-промислового комплексу – виробництво далекобійних дронів.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Президент розповів, що сьогодні провів нараду з Міністерством із питань стратегічних галузей промисловості. Міністр Олександр Камишін доповів щодо результатів роботи з виробництва дронів та боєприпасів, а також щодо далекобійних дронів. Зеленський наголосив, що це одне з ключових завдань для ОПК.

Читайте також: Камишін розповів, що у кожної зброї в Україні є формула "Ціна – вбивство": що це означає

Глава держави наголосив, що зараз Україна нарощує виробництво вітчизняної зброї. Зеленський звернув увагу на те, що "вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки – це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України".

"Дуже важливо: додаємо нові позиції, триває освоєння нових зразків зброї. Бо в таких умовах, в умовах повномасштабної війни, саме сила є основою свободи", – підсумував він.

19 грудня 2023 року президент пообіцяв, що Україна наступного року виготовить мільйон дронів.

Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже в грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

30 січня 2024 року Камишін заявив, що українські військові не мають часу на випробування новітніх дронів вітчизняного виробництва, тому перевіряють їх вже під час бою з росіянами.

Читайте також: Зеленський: З початку 2024 року Росія атакувала Україну 330 ракетами та понад 600 дронами