Камишін доповів Зеленському про виробництво українських далекобійних дронів
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна нарощує виробництво дронів та боєприпасів. Зокрема, він зазначив у вечірньому звернені, що наразі триває освоєння нових зразків зброї, одне із ключових завдань оборонно-промислового комплексу – виробництво далекобійних дронів.
Президент розповів, що сьогодні провів нараду з Міністерством із питань стратегічних галузей промисловості. Міністр Олександр Камишін доповів щодо результатів роботи з виробництва дронів та боєприпасів, а також щодо далекобійних дронів. Зеленський наголосив, що це одне з ключових завдань для ОПК.
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Глава держави наголосив, що зараз Україна нарощує виробництво вітчизняної зброї. Зеленський звернув увагу на те, що "вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки – це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України".
"Дуже важливо: додаємо нові позиції, триває освоєння нових зразків зброї. Бо в таких умовах, в умовах повномасштабної війни, саме сила є основою свободи", – підсумував він.
- 19 грудня 2023 року президент пообіцяв, що Україна наступного року виготовить мільйон дронів.
- Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже в грудні Україна виробляє понад 50 000 FPV-дронів на місяць.
- У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.
- 30 січня 2024 року Камишін заявив, що українські військові не мають часу на випробування новітніх дронів вітчизняного виробництва, тому перевіряють їх вже під час бою з росіянами.
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