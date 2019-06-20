Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.06.2019, 08:05

Канада поддержала Нидерланды по виновникам крушения МН17

Канада поддержала Нидерланды по виновникам крушения МН17 - Фото
Христя Фриланд (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

МИД Канады отреагировал на оглашение первых имен фигурантов в деле MH17

Канада согласилась с выводами национальной прокуратуры Нидерландов относительно четырех причастных к сбитию Boeing 777 Малазийских авиалиний. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает Укринформ.

"Канада поддерживает решение офиса Национального прокурора Нидерландов относительно выдвижения подозрений в сбитии самолета Малазийских авиалиний рейса МН17, гражданского самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. Канада осуждает этот ужасный поступок, унесший жизни 298 человек, в том числе одного канадца", - сказала Фриланд.

Она подчеркнула, что Канада также поддерживает усилия совместной следственной группы и имеет полную уверенность в системе правосудия Нидерландов.

"Мы ценим их неустанные усилия по достижению справедливости для жертв и членов их семей, что укрепляет основанный на правилах международный порядок", - подчеркнула глава МИД Канады.

Самолет рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня 2019 года JIT назвала первых подозреваемых по делу о сбивании МН17: россияне Сергей "Хмурый" Дубинский, Игорь "Стрелков/Стрелок" Гиркин, Олег "Гюрза" Пулатов и украинец Леонид "Крот" Харченко. СБУ объявила им подозрение. Журналисты выяснили, где они сейчас. Их экстрадиции не будет. РФ назвала все "голословными обвинениями", а Британия призвала ее сотрудничать с Нидерландами.

Читайте также: США отреагировали на оглашение первых имен фигурантов в деле MH17

Отправить:
Распечатать:
Теги: Христя Фриланд, канада, мн17
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 