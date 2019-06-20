Канада поддержала Нидерланды по виновникам крушения МН17

Христя Фриланд (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Канада согласилась с выводами национальной прокуратуры Нидерландов относительно четырех причастных к сбитию Boeing 777 Малазийских авиалиний. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает Укринформ.

"Канада поддерживает решение офиса Национального прокурора Нидерландов относительно выдвижения подозрений в сбитии самолета Малазийских авиалиний рейса МН17, гражданского самолета, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года. Канада осуждает этот ужасный поступок, унесший жизни 298 человек, в том числе одного канадца", - сказала Фриланд.

Она подчеркнула, что Канада также поддерживает усилия совместной следственной группы и имеет полную уверенность в системе правосудия Нидерландов.

"Мы ценим их неустанные усилия по достижению справедливости для жертв и членов их семей, что укрепляет основанный на правилах международный порядок", - подчеркнула глава МИД Канады.

Самолет рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией. Погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня 2019 года JIT назвала первых подозреваемых по делу о сбивании МН17: россияне Сергей "Хмурый" Дубинский, Игорь "Стрелков/Стрелок" Гиркин, Олег "Гюрза" Пулатов и украинец Леонид "Крот" Харченко. СБУ объявила им подозрение. Журналисты выяснили, где они сейчас. Их экстрадиции не будет. РФ назвала все "голословными обвинениями", а Британия призвала ее сотрудничать с Нидерландами.

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