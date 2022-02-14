Канцлер Германии Олаф Шольц прилетел на переговоры с Зеленским, завтра он летит в Москву

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. Завтра Шольц планирует быть в Москве и провести переговоры с лидером РФ Владимиром Путиным.

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Зеленский приветствовал канцлера Германии в Мариинском дворце.

Перед вылетом Шольц написал в Twitter: "Сегодня в Киеве и завтра в Москве я продолжу переговоры по все еще очень серьезной ситуации на украинской границе. В Киеве для меня важно выразить нашу неизменную солидарность и поддержку Украине. Мы срочно ожидаем признаков деэскалации из Москвы. Дальнейшая военная агрессия будет иметь очень серьезные последствия для России. В этом я абсолютно согласен с нашими союзниками. Мы наблюдаем очень и очень серьезную угрозу миру в Европе."

9 февраля канцлер Германии сказал, что в Кремле "поняли сигнал о санкциях", которые будут введены против России в случае ее нового вторжения в Украину. Шольц также подтвердил, что согласен остановить Северный поток-2 в случае обострения конфликта в Украине.

11 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что у него "нет завышенных ожиданий от грядущих визитов", но отметил, что "это будет первый продолжительный предметный разговор между канцлером Германии и президентом Украины". Он также назвал "позитивным" то, что Шольц посетит Киев перед визитом в Москву.

8 февраля 2022 года президент Франции Эмманюэль Макрон встретился в Москве с Путиным, а затем прилетел в Киев на встречу с Зеленским.

Макрон призвал строить новые механизмы безопасности в Европе и заявил, что выполнение минских соглашений – главный путь к миру.

9 февраля канцлер Германии Олаф Шольц, президенты Польши Анджей Дуда и Франции Эмманюэль Макрон пригрозили России огромными последствиями в случае нового нападения на Украину. Об этом они заявили после встречи лидеров Веймарского треугольника в Берлине.

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Сергей Бережной

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