Кардинал с криминальной историей не будет на конклаве, как завещал папа Франциск

Джованни Анджело Беччу (Фото: ЕРА / RICCARDO ANTIMIANI)

Итальянский кардинал Джованни Анджело Беччу решил отказаться от участия в конклаве, который будет избирать нового папу римского. Несмотря на то, что еще в 2020 году папа Франциск лишил его этого права, после его смерти Беччу начал говорить о возможности возвращения, пишет Vatican News.

Отмечается, что когда-то Беччу был одной из ключевых фигур в Ватикане, занимая должность "заместителя" в Государственном секретариате Святого Престола. Это позволяло ему встречаться с папой без предварительной записи и восприниматься как потенциальный преемник папы.

Но кардинал также был вовлечен в большой судебный процесс в Ватикане, и в 2023 году он стал первым кардиналом, осужденным за хищение и мошенничество. Папа Франциск отстранил его от должности префекта Конгрегации по делам святых и лишил его прав, связанных с кардинальством. Беччю остался только с титулом кардинала, но не мог участвовать в делах Римской курии и в будущем конклаве.

Несмотря на судебные обвинения, Беччу утверждает, что он невиновен и подавал апелляцию, которая до сих пор находится на рассмотрении. Он остается на свободе и живет в своей квартире в Ватикане.

После смерти папы Франциска Беччу выразил желание поучаствовать в конклаве, утверждая, что не было четкого решения исключить его. Однако 29 апреля Ватикан объявил, что кардинал все же отказался от участия в избрании нового папы, которое начнется 7 мая. В своем заявлении он отметил, что решил подчиниться воле покойного папы Франциска, хотя и продолжает настаивать на своей невиновности.