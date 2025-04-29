Кардинал с криминальной историей не будет на конклаве, как завещал папа Франциск
Итальянский кардинал Джованни Анджело Беччу решил отказаться от участия в конклаве, который будет избирать нового папу римского. Несмотря на то, что еще в 2020 году папа Франциск лишил его этого права, после его смерти Беччу начал говорить о возможности возвращения, пишет Vatican News.
Отмечается, что когда-то Беччу был одной из ключевых фигур в Ватикане, занимая должность "заместителя" в Государственном секретариате Святого Престола. Это позволяло ему встречаться с папой без предварительной записи и восприниматься как потенциальный преемник папы.
Но кардинал также был вовлечен в большой судебный процесс в Ватикане, и в 2023 году он стал первым кардиналом, осужденным за хищение и мошенничество. Папа Франциск отстранил его от должности префекта Конгрегации по делам святых и лишил его прав, связанных с кардинальством. Беччю остался только с титулом кардинала, но не мог участвовать в делах Римской курии и в будущем конклаве.
Несмотря на судебные обвинения, Беччу утверждает, что он невиновен и подавал апелляцию, которая до сих пор находится на рассмотрении. Он остается на свободе и живет в своей квартире в Ватикане.
После смерти папы Франциска Беччу выразил желание поучаствовать в конклаве, утверждая, что не было четкого решения исключить его. Однако 29 апреля Ватикан объявил, что кардинал все же отказался от участия в избрании нового папы, которое начнется 7 мая. В своем заявлении он отметил, что решил подчиниться воле покойного папы Франциска, хотя и продолжает настаивать на своей невиновности.
"Имея в виду благо Церкви, которой я служил и продолжу служить с верностью и любовью, а также чтобы способствовать единству и спокойствию конклава, я решил подчиниться – как делал всегда – воле папы Франциска не входить в конклав, оставаясь убежденным в своей невиновности", – сказал он.
- Папа Римский Франциск умер утром 21 апреля 2025 года. О его смерти сообщил кардинал Кевин Фаррелл.
- Мировые лидеры, среди которых и Владимир Зеленский, выразили соболезнования.
- Газета La Repubblica писала, что причиной смерти Франциска мог стать инсульт. Впоследствии эту информацию подтвердили в Ватикане.
- 26 апреля Франциска похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.
- Конклав для избрания нового папы римского начнется 7 мая.