Кардинал з кримінальною історією не буде на конклаві, як заповідав папа Франциск

У 2023 році Джованні Анджело Беччу став першим кардиналом, якого засудили за розкрадання та шахрайство

Джованні Анджело Беччу (Фото: ЕРА / RICCARDO ANTIMIANI)

Італійський кардинал Джованні Анджело Беччу вирішив відмовитися від участі у конклаві, який обиратиме нового папу римського. Попри те, що ще у 2020 році папа Франциск позбавив його цього права, після його смерті Беччу почав говорити про можливість повернення, пише Vatican News.

Зазначається, що колись Беччу був однією з ключових фігур у Ватикані, обіймаючи посаду "заступника" в Державному секретаріаті Святого Престолу. Це дозволяло йому зустрічатися з папою без попереднього запису та сприйматися як потенційний наступник папи.

Але кардинала також було втягнуто у великий судовий процес у Ватикані, і у 2023 році він став першим кардиналом, якого засудили за розкрадання та шахрайство. Папа Франциск усунув його з посади префекта Конгрегації в справах святих і позбавив його прав, пов'язаних із кардинальством. Беччу лишився лише з титулом кардинала, але не міг брати участь у справах Римської курії та в майбутньому конклаві.

Попри судові звинувачення, Беччу стверджує, що він невинуватий, і подавав апеляцію, яку досі розглядають. Наразі він залишається на волі та живе у своїй квартирі у Ватикані.

Після смерті папи Франциска Беччу висловив бажання взяти участь у конклаві, стверджуючи, що не було чіткого рішення виключити його. Однак 29 квітня Ватикан оголосив, що кардинал все ж відмовився від участі в обранні нового папи, яке розпочнеться 7 травня. У своїй заяві він зазначив, що вирішив підкоритися волі покійного папи Франциска, хоча і далі наполягає на своїй невинуватості.

"Маючи на увазі добро Церкви, якій я служив і далі служитиму з вірністю та любов’ю, і щоб сприяти єдності та спокою конклаву, я вирішив підкоритися — як завжди робив — волі папи Франциска не входити до конклаву, залишаючись переконаним у своїй невинуватості", – сказав він.