"Карты в руки НАБУ". В МВД отреагировали на слова Арахамии о продаже мест в списке СНБО

У Министерства внутренних дел нет данных о якобы продаже мест в санкционных списках Совета нацбезопасности и обороны, такую информацию должно проверить Национальное антикоррупционное бюро. Об это в интервью программе "Морик по живому" на hromadske заявил первый замглавы МВД Евгений Енин, отвечая главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии.

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По мнению Енина, о якобы продаже мест в списке СНБО лучше спросить самого Арахамию. Он считает, что слова нардепа должны проверить органы досудебного расследования.

"Те или иные события, которые комментировал Арахамия, находятся в подследственности НАБУ. Соответственно – им все карты в руки", – добавил замглавы МВД.

Енин заявил, что у полиции нет данных о якобы продаже мест в списке СНБО. Он также напомнил: сейчас идет проверка, как в санкционном списке допустили ошибки в данных 108 человек.

По словам чиновника, речь идет об ошибках в биографических данных: написании сложных фамилий, наличии того или иного гражданства, паспортной информации.

Как пример он подтвердил внесение в список Рустама Джамбулатова с датой рождения его брата Руслана. Проверяется, была ли эта и другие ошибка умышленными.

По его словам, из-за подобных ошибок уволили или понизили девятерых сотрудников МВД, в том числе руководство Департамента стратегических расследований Нацпола.

"Мы детально проанализируем состав санкционных списков. Если будут лица, у которых нет обстоятельств быть в этом списке, то МВД внесет предложения об исключении их из списков. Так же и в обратную сторону – о тех лицах, которые каким-то чудом избежали попадания в списки. Будут внесены предложения об их включении в списки", – подытожил он.

21 мая 2021-го президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 600 "воров в законе" и криминальных авторитетов, главарей боевиков на Донбассе и российских пропагандистских медиа.

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Марк Сировой

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