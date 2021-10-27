"Карты в руки НАБУ". В МВД отреагировали на слова Арахамии о продаже мест в списке СНБО
У Министерства внутренних дел нет данных о якобы продаже мест в санкционных списках Совета нацбезопасности и обороны, такую информацию должно проверить Национальное антикоррупционное бюро. Об это в интервью программе "Морик по живому" на hromadske заявил первый замглавы МВД Евгений Енин, отвечая главе фракции Слуга народа Давиду Арахамии.
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По мнению Енина, о якобы продаже мест в списке СНБО лучше спросить самого Арахамию. Он считает, что слова нардепа должны проверить органы досудебного расследования.
"Те или иные события, которые комментировал Арахамия, находятся в подследственности НАБУ. Соответственно – им все карты в руки", – добавил замглавы МВД.
Енин заявил, что у полиции нет данных о якобы продаже мест в списке СНБО. Он также напомнил: сейчас идет проверка, как в санкционном списке допустили ошибки в данных 108 человек.
По словам чиновника, речь идет об ошибках в биографических данных: написании сложных фамилий, наличии того или иного гражданства, паспортной информации.
Как пример он подтвердил внесение в список Рустама Джамбулатова с датой рождения его брата Руслана. Проверяется, была ли эта и другие ошибка умышленными.
По его словам, из-за подобных ошибок уволили или понизили девятерых сотрудников МВД, в том числе руководство Департамента стратегических расследований Нацпола.
"Мы детально проанализируем состав санкционных списков. Если будут лица, у которых нет обстоятельств быть в этом списке, то МВД внесет предложения об исключении их из списков. Так же и в обратную сторону – о тех лицах, которые каким-то чудом избежали попадания в списки. Будут внесены предложения об их включении в списки", – подытожил он.
- 21 мая 2021-го президент Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против 600 "воров в законе" и криминальных авторитетов, главарей боевиков на Донбассе и российских пропагандистских медиа.
- 15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в списке "воров в законе" была "сознательная или неосознанная ошибка" по 108 лицам. Позже он уточнил, что ошибки были допущены в написании фамилий подсанкционных лиц.
- В Офисе президента заявили, что проверяют, как эти ошибки были допущены при министре внутренних дел Арсене Авакове. Новый министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что руководство ДСР Нацпола уволили после этих ошибок.
- 26 октября Арахамия заявил, что 108 ошибок в списке санкций СНБО были допущены намеренно, и за такую "ошибку" якобы предлагали от $100 000 до $300 000.
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