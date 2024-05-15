Кибератаки и электронный кабинет для призывников: в Минобороны рассказали о защите системы

В оборонном ведомстве отметили, что государство выработало действенную систему защиты, которой обороняет сервисы и системы

Мобилизация. Иллюстративное изображение (Фото: Deposatphotos)

В Министерстве обороны рассказали о том, что система электронного кабинета военнообязанного будет иметь комплексную систему защиты информации. Об этом министерство рассказало в ответе на запрос LIGA.net.

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В Минобороны сообщили о том, что работа над приложением для военнообязанных, где будет реализован функционал электронного кабинета, выходит на финишную прямую.

18 мая вступает в силу подписанный президентом закон о мобилизации, и все военнообязанные будут иметь 60 дней для того, чтобы обновить свои контактные данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства.

В Минобороны заверили – система будет иметь комплексную систему защиты информации с необходимым аттестатом соответствия. Это означает, что приложение будет запущено в соответствии с действующими требованиями законодательства по защите информации.

"Наша страна имеет большой опыт в противодействии кибератакам, ведь все это время мы ведем войну во всех возможных доменах, киберпространство – один из них", – отметили в министерстве.

Также в оборонном ведомстве отметили, что государство выработало действенную систему защиты, которой защищает сервисы и системы.

"Россияне не получат никакой информации об украинских людях, потому что это наша самая большая ценность", – добавили в Минобороны.

16 января 2024 года Верховная Рада в целом приняла закон №10062 по цифровизации Вооруженных Сил Украины. Он предоставит Минобороны возможность усилить киберзащиту и создать единый реестр военнослужащих.

4 апреля в Минобороны заявили, что электронный кабинет будет создан для каждого военнообязанного, но граждане сами будут решать, пользоваться этой функцией или нет.

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон.

24 апреля Минобороны опубликовало полный перечень изменений в закон о мобилизации.

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