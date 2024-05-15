Кибератаки и электронный кабинет для призывников: в Минобороны рассказали о защите системы
В Министерстве обороны рассказали о том, что система электронного кабинета военнообязанного будет иметь комплексную систему защиты информации. Об этом министерство рассказало в ответе на запрос LIGA.net.
В Минобороны сообщили о том, что работа над приложением для военнообязанных, где будет реализован функционал электронного кабинета, выходит на финишную прямую.
18 мая вступает в силу подписанный президентом закон о мобилизации, и все военнообязанные будут иметь 60 дней для того, чтобы обновить свои контактные данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства.
В Минобороны заверили – система будет иметь комплексную систему защиты информации с необходимым аттестатом соответствия. Это означает, что приложение будет запущено в соответствии с действующими требованиями законодательства по защите информации.
"Наша страна имеет большой опыт в противодействии кибератакам, ведь все это время мы ведем войну во всех возможных доменах, киберпространство – один из них", – отметили в министерстве.
Также в оборонном ведомстве отметили, что государство выработало действенную систему защиты, которой защищает сервисы и системы.
"Россияне не получат никакой информации об украинских людях, потому что это наша самая большая ценность", – добавили в Минобороны.
- 16 января 2024 года Верховная Рада в целом приняла закон №10062 по цифровизации Вооруженных Сил Украины. Он предоставит Минобороны возможность усилить киберзащиту и создать единый реестр военнослужащих.
- 4 апреля в Минобороны заявили, что электронный кабинет будет создан для каждого военнообязанного, но граждане сами будут решать, пользоваться этой функцией или нет.
- 16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон.
- 24 апреля Минобороны опубликовало полный перечень изменений в закон о мобилизации.
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