Кібератаки та електронний кабінет для призовників: у Міноборони розповіли про захист системи
У Міністерстві оборони розповіли про те, що система електронного кабінету військовозобов'язаного матиме комплексну систему захисту інформації. Про це міністерство розповіло у відповіді на запит LIGA.net.
У Міноборони повідомили про те, що робота над застосунком для військовозобов’язаних, де буде реалізований функціонал електронного кабінету, виходить на фінішну пряму.
18 травня набирає чинності підписаний президентом закон про мобілізацію, і всі військовозобов’язані матимуть 60 днів для того, аби оновити свої контактні дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання.
У Міноборони запевнили – система матиме комплексну систему захисту інформації з необхідним атестатом відповідності. Це означає, що застосунок буде запущено відповідно до чинних вимог законодавства щодо захисту інформації.
"Наша країна має неабиякий досвід у протидії кібератакам, адже весь цей час ми ведемо війну у всіх можливих доменах, кіберпростір — один із них", – зазначили у міністерстві.
Також в оборонному відомстві зауважили, що держава створила дієву систему захисту, якою обороняє сервіси та системи.
"Росіяни не отримають жодної інформації про українських людей, бо це наша найбільша цінність", – додали в Міноборони.
- 16 січня 2024 року Верховна Рада загалом ухвалила закон №10062 щодо цифровізації Збройних Сил України. Він надасть Міноборони можливість посилити кіберзахист та створити єдиний реєстр військовослужбовців.
- 4 квітня у Міноборони заявили, що електронний кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, але громадяни самі будуть вирішувати, користуватися цією функцією чи ні.
- 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон.
- 24 квітня Міноборони опублікувало повний перелік змін до закону про мобілізацію.
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