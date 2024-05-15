Кібератаки та електронний кабінет для призовників: у Міноборони розповіли про захист системи

В оборонному відомстві зауважили, що держава створила дієву систему захисту, якою обороняє сервіси та системи

Мобілізація. Ілюстративне зображення (Фото: Deposatphotos)

У Міністерстві оборони розповіли про те, що система електронного кабінету військовозобов'язаного матиме комплексну систему захисту інформації. Про це міністерство розповіло у відповіді на запит LIGA.net.

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У Міноборони повідомили про те, що робота над застосунком для військовозобов’язаних, де буде реалізований функціонал електронного кабінету, виходить на фінішну пряму.

18 травня набирає чинності підписаний президентом закон про мобілізацію, і всі військовозобов’язані матимуть 60 днів для того, аби оновити свої контактні дані – телефон, електронну пошту за наявності та фактичне місце проживання.

У Міноборони запевнили – система матиме комплексну систему захисту інформації з необхідним атестатом відповідності. Це означає, що застосунок буде запущено відповідно до чинних вимог законодавства щодо захисту інформації.

"Наша країна має неабиякий досвід у протидії кібератакам, адже весь цей час ми ведемо війну у всіх можливих доменах, кіберпростір — один із них", – зазначили у міністерстві.

Також в оборонному відомстві зауважили, що держава створила дієву систему захисту, якою обороняє сервіси та системи.

"Росіяни не отримають жодної інформації про українських людей, бо це наша найбільша цінність", – додали в Міноборони.

16 січня 2024 року Верховна Рада загалом ухвалила закон №10062 щодо цифровізації Збройних Сил України. Він надасть Міноборони можливість посилити кіберзахист та створити єдиний реєстр військовослужбовців.

4 квітня у Міноборони заявили, що електронний кабінет буде створено для кожного військовозобов'язаного, але громадяни самі будуть вирішувати, користуватися цією функцією чи ні.

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон.

24 квітня Міноборони опублікувало повний перелік змін до закону про мобілізацію.

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