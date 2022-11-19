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Киев с союзниками разрабатывает декларацию об украинском воздушном щите – Офис президента

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2022, 22:18
Киев с союзниками разрабатывает декларацию об украинском воздушном щите – Офис президента - Фото
Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Украина вместе с союзниками начала разработку декларации об украинском воздушном щите. Об этом заявил на Halifax International Security Forum глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Российские войска не могут добиться успеха в борьбе с нашей армией... Кремль же без разбора терроризирует гражданское население: людей пожилого возраста, женщин и детей. Они бьют по гражданским объектам – домам, больницам, школам. Они настроены разрушить наши электросети", – сказал Ермак.

Он отметил, что российские удары по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, очевидно, будут продолжаться.

В связи с этим Украине срочно, до наступления зимы необходима эффективная противоракетная оборона, сказал глава ОП. 

"Поэтому Украина вместе с ближайшими союзниками приступила к разработке совместной декларации об украинском воздушном щите", – заявил Ермак.

По его словам, цель декларации состоит в том, чтобы построить комплексную многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны Украины. 

"Это будет вкладом в общую авиационную безопасность всего Европейского континента", – резюмировал глава ОП.

Читайте также: Рамштайн-7. Какое оружие получит Украина для войны зимой и защиты от российских ракет

Наталія Медведєва
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