Киев с союзниками разрабатывает декларацию об украинском воздушном щите – Офис президента

Украина вместе с союзниками начала разработку декларации об украинском воздушном щите. Об этом заявил на Halifax International Security Forum глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"Российские войска не могут добиться успеха в борьбе с нашей армией... Кремль же без разбора терроризирует гражданское население: людей пожилого возраста, женщин и детей. Они бьют по гражданским объектам – домам, больницам, школам. Они настроены разрушить наши электросети", – сказал Ермак.

Он отметил, что российские удары по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, очевидно, будут продолжаться.

В связи с этим Украине срочно, до наступления зимы необходима эффективная противоракетная оборона, сказал глава ОП.

"Поэтому Украина вместе с ближайшими союзниками приступила к разработке совместной декларации об украинском воздушном щите", – заявил Ермак.

По его словам, цель декларации состоит в том, чтобы построить комплексную многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны Украины.

"Это будет вкладом в общую авиационную безопасность всего Европейского континента", – резюмировал глава ОП.

Утром 17 ноября Россия запустила крылатые ракеты по Украине, в разных областях работала ПВО.

Эта атака произошла менее чем через двое суток после масштабной прошлой.

С 11 по 17 ноября российские оккупанты нанесли по Украине 148 ракетных ударов.

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Наталія Медведєва

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