Ким Чен Ын призвал военных Северной Кореи усилить подготовку к возможной войне
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын призвал военных своей страны усилить подготовку к возможной войне. Об этом он сказал во время визита в 105 танковую дивизию, передает пропагандистское агенство KCNA.
По его словам, 105 дивизия является "образцом для всей армии в процессе завершения подготовки к войне".
Также Ким отдал приказ улучшить боевую подготовку соединения и модернизировать его оборудование.
Недавно газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников написала, что Ким Чен Ын может устроить "смертоносную военную акцию" против Южной Кореи в ближайшие месяцы.
Он может наносить удары таким образом, чтобы, по его мнению, "избежать быстрой эскалации", а также чувствует воодушевление из-за растущего сотрудничества с Россией.
- Ранее Ким заявил, что необходимо изменить конституцию страны, чтобы можно было вписать туда Южную Корею как "вражескую страну №1", а также ликвидировать все ведомства и учреждения, ответственные за диалог с Сеулом.
- В течение 5 и 6 января 2024 года КНДР выпустила в сторону Южной Кореи около 300 артиллерийских снарядов. В Сеуле назвали это провокацией и призвали Пхеньян прекратить подобные действия.
- 10 января Ким посетил главные военные заводы страны, где сделал несколько заявлений в сторону Южной Кореи. В частности, он назвал ее "главным врагом" и пригрозил "превратить в пепел".
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