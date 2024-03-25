Ким Чен Ын призвал военных Северной Кореи усилить подготовку к возможной войне

Ким похвалил одну из дивизий и назвал ее "образцом для всей армии в процессе завершения подготовки к войне"

Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын призвал военных своей страны усилить подготовку к возможной войне. Об этом он сказал во время визита в 105 танковую дивизию, передает пропагандистское агенство KCNA.

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По его словам, 105 дивизия является "образцом для всей армии в процессе завершения подготовки к войне".

Также Ким отдал приказ улучшить боевую подготовку соединения и модернизировать его оборудование.

Недавно газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников написала, что Ким Чен Ын может устроить "смертоносную военную акцию" против Южной Кореи в ближайшие месяцы.

Он может наносить удары таким образом, чтобы, по его мнению, "избежать быстрой эскалации", а также чувствует воодушевление из-за растущего сотрудничества с Россией.