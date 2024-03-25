Кім Чен Ин закликав військових Північної Кореї посилити підготовку до можливої війни

Кім похвалив одну з дивізій і назвав її "зразком для всієї армії у процесі завершення підготовки до війни"

Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин закликав військових своєї країни посилити підготовку до можливої війни. Про це він сказав під час візиту до 105 танкової дивізії, передає пропагандистська агенція KCNA.

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За його словами, 105 дивізія є "зразком для всієї армії у процесі завершення підготовки до війни".

Також Кім наказав покращити бойову підготовку з'єднання та модернізувати його обладнання.

Нещодавно газета The New York Times з посиланням на неназваних американських чиновників написала , що Кім Чен Ин може влаштувати "смертоносну військову акцію" проти Південної Кореї в найближчі місяці.

Він може завдавати ударів таким чином, щоб, на його думку, "уникнути швидкої ескалації", а також відчуває наснагу через зростання співробітництва з Росією.