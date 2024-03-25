Кім Чен Ин закликав військових Північної Кореї посилити підготовку до можливої війни
Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин закликав військових своєї країни посилити підготовку до можливої війни. Про це він сказав під час візиту до 105 танкової дивізії, передає пропагандистська агенція KCNA.
За його словами, 105 дивізія є "зразком для всієї армії у процесі завершення підготовки до війни".
Також Кім наказав покращити бойову підготовку з'єднання та модернізувати його обладнання.
Нещодавно газета The New York Times з посиланням на неназваних американських чиновників написала , що Кім Чен Ин може влаштувати "смертоносну військову акцію" проти Південної Кореї в найближчі місяці.
Він може завдавати ударів таким чином, щоб, на його думку, "уникнути швидкої ескалації", а також відчуває наснагу через зростання співробітництва з Росією.
- Раніше Кім заявив, що необхідно змінити конституцію країни, щоб можна було вписати туди Південну Корею як "ворожу країну №1", а також ліквідувати всі відомства та установи, які відповідають за діалог із Сеулом.
- Протягом 5 та 6 січня 2024 року КНДР випустила у бік Південної Кореї близько 300 артилерійських снарядів. У Сеулі назвали це провокацією та закликали Пхеньян припинити подібні дії.
- 10 січня Кім відвідав головні військові заводи країни, де зробив кілька заяв у бік Південної Кореї. Зокрема, він назвав її "головним ворогом" і пригрозив "перетворити на попіл".
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