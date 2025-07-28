Кислица о Стамбуле-3: За "интеллигентной" упаковкой было то же токсичное содержание

За две предыдущие встречи в Турции россияне поняли, что угрозы не дают результата, заявил первый заместитель главы МИД

Сергей Кислица (Фото: Jason Szenes/EPA)

Россияне поняли, что агрессивная тактика во время переговоров с Украиной не работает, однако во время третьего раунда в Стамбуле за "интеллигентной упаковкой" было то же токсичное содержание. Об этом в комментарии Новости.LIVE сообщил первый заместитель министра иностранных дел, член делегации Сергей Кислица.

По его словам, за две предыдущие встречи в Турции россияне поняли, что угрозы и "эмоциональные наезды на украинскую сторону не дают своего результата".

"Я не могу сказать, что российская сторона по форме употребляла в этот раз какие-то некорректные или слишком эмоциональные подходы. Но могу сказать со всей ответственностью, что в этой "интеллигентной" упаковке было то же токсичное и ядовитое содержание", — констатировал Кислица.

Дипломат отметил, что трагизм заключается в том, что напротив украинской делегации сидит стена людей, "которые не имеют никаких моральных предохранителей, которые переворачивают все вверх дном, которые апеллируют к христианским ценностям и подходам, которые говорят о том, что необходимо положить конец этой кровавой бойне".

"Ну, извините, вы ее развязали, вы являетесь палачами, вы являетесь преступниками, и вы призываете нас, украинскую делегацию, положить конец этой войне", — акцентировал дипломат, добавив, что это цинизм высшего уровня.