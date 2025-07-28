Кислиця про Стамбул-3: За "інтелігентною" упаковкою містився той самий токсичний зміст

За дві попередні зустрічі у Туреччині росіяни зрозуміли, що погрози не дають результату, заявив перший заступник глави МЗС

Сергій Кислиця (Фото: Jason Szenes/EPA)

Росіяни зрозуміли, що агресивна тактика під час переговорів з Україною не працює, однак під час третього раунду в Стамбулі за "інтелігентною упаковкою" містився той самий токсичний зміст. Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив перший заступник міністра закордонних справ, член делегації Сергій Кислиця.

За його словами, за дві попередні зустрічі у Туреччині росіяни зрозуміли, що погрози та "емоційні наїзди на українську сторону не дають свого результату".

"Я не можу сказати, що російська сторона за формою вживала цього разу якісь некоректні або занадто емоційні підходи. Але можу сказати з усією відповідальністю, що в цій "інтелігентній" упаковці містився той самий токсичний і отруйний зміст", – констатував Кислиця.

Дипломат зазначив, що трагізм полягає в тому, що навпроти української делегації сидить стіна людей, "які не мають жодних моральних запобіжників, які перевертають все догори дриґом, які апелюють до християнських цінностей і підходів, які говорять про те, що необхідно покласти край цій кривавій бійні".

"Ну, вибачте, ви її розв'язали, ви є катами, ви є злочинцями, і ви закликаєте нас, українську делегацію, покласти край цій війні", – акцентував дипломат, додавши, що це цинізм вищого ґатунку.