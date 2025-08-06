Китай заявил, что процесс урегулирования "кризиса" в Украине достиг критического момента
Министр иностранных дел Китая Ван И считает, что процесс мирного урегулирования в Украине находится в критическом моменте. Об этом он заявил во время телефонного разговора со специальным советником президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморимом, передает китайское дипломатическое ведомство.
По мнению Ван И, "шестипунктный консенсус" по мирному урегулированию войны в Украине путем переговоров, совместно разработанный Китаем и Бразилией, сыграл позитивную роль в деэскалации "кризиса".
"Россия и Украина уже начали переговоры, сделав важный шаг вперед. Текущий процесс урегулирования кризиса достиг критического момента", – заявил он.
Ван И и Аморим договорились и впредь продвигать прекращение огня и активизировать посреднические усилия для "содействия диалогу между двумя сторонами".
Заявление прозвучало на фоне встречи специального посланника президента США Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая проходит накануне истечения дедлайна американского президента Дональд Трамп для России.
- 29 июля президент США заявил, что у Путина есть 10 дней вместо 50 для прекращения войны против Украины. В то же время он считает, что урегулирование войны в Украине займет еще много времени.
- 31 июля американский дипломат Келли заявил, что соглашение между Россией и Украиной должно быть достигнуто к 8 августа, в противном случае США будут готовы предпринять дополнительные шаги для обеспечения мира.
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