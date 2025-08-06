Китай заявил, что процесс урегулирования "кризиса" в Украине достиг критического момента

Заявление прозвучало на фоне встречи Уиткоффа и Путина и истечения срока, установленного Трампом

Ван И (Фото: CGTN)

Министр иностранных дел Китая Ван И считает, что процесс мирного урегулирования в Украине находится в критическом моменте. Об этом он заявил во время телефонного разговора со специальным советником президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморимом, передает китайское дипломатическое ведомство.

По мнению Ван И, "шестипунктный консенсус" по мирному урегулированию войны в Украине путем переговоров, совместно разработанный Китаем и Бразилией, сыграл позитивную роль в деэскалации "кризиса".

"Россия и Украина уже начали переговоры, сделав важный шаг вперед. Текущий процесс урегулирования кризиса достиг критического момента", – заявил он.

Ван И и Аморим договорились и впредь продвигать прекращение огня и активизировать посреднические усилия для "содействия диалогу между двумя сторонами".

Заявление прозвучало на фоне встречи специального посланника президента США Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным, которая проходит накануне истечения дедлайна американского президента Дональд Трамп для России.