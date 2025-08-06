Китай заявив, що процес врегулювання "кризи" в Україні досяг критичного моменту
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї вважає, що процес мирного врегулювання в Україні перебуває у критичному моменті. Про це він заявив під час телефонної розмови зі спеціальним радником президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом, передає китайське дипломатичне відомство.
На думку Ван Ї, "Шестипунктний консенсус" щодо мирного врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, спільно укладений Китаєм та Бразилією, відіграв позитивну роль у деескалації "кризи".
"Росія та Україна вже розпочали переговори, зробивши важливий крок вперед. Поточний процес врегулювання кризи досяг критичного моменту", – заявив він.
Ван Ї та Аморім домовилися й надалі просувати припинення вогню та активізувати посередницькі зусилля для "сприяння діалогу між двома сторонами".
Заява пролунала на тлі зустрічі спецпосланця президента США Стіва Віткоффа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбувається напередодні закінчення дедлайну американського президента Дональда Трампа для Росії.
- 29 липня президент США заявив, що у Путіна є 10 днів замість 50 для закінчення війни проти України. Водночас він вважає, що врегулювання війни в Україні займе ще багато часу.
- 31 липня американський дипломат Келлі сказав, що угода між Росією та Україною має бути досягнута до 8 серпня, інакше США будуть готові вжити додаткових заходів для забезпечення миру.
- 5 серпня Bloomberg повідомляло, що Кремль зважує варіанти поступок Трампу, які можуть включати повітряне перемир'я з Україною, щоб спробувати запобігти санкціям.
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