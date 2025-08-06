Китай заявив, що процес врегулювання "кризи" в Україні досяг критичного моменту

Заява пролунала на тлі зустрічі Віткоффа і Путіна та завершення дедлайну Трампа

Ван Ї (Фото: CGTN)

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї вважає, що процес мирного врегулювання в Україні перебуває у критичному моменті. Про це він заявив під час телефонної розмови зі спеціальним радником президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом, передає китайське дипломатичне відомство.

На думку Ван Ї, "Шестипунктний консенсус" щодо мирного врегулювання війни в Україні шляхом переговорів, спільно укладений Китаєм та Бразилією, відіграв позитивну роль у деескалації "кризи".

"Росія та Україна вже розпочали переговори, зробивши важливий крок вперед. Поточний процес врегулювання кризи досяг критичного моменту", – заявив він.

Ван Ї та Аморім домовилися й надалі просувати припинення вогню та активізувати посередницькі зусилля для "сприяння діалогу між двома сторонами".

Заява пролунала на тлі зустрічі спецпосланця президента США Стіва Віткоффа із російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбувається напередодні закінчення дедлайну американського президента Дональда Трампа для Росії.