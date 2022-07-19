Китай должен использовать "особые отношения" с Россией ради прекращения войны — Йеллен

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала Китай использовать его "особые отношения с Россией", чтобы убедить Москву прекратить войну против Украины. Об этом она заявила во время визита в Южную Корею, передает AP News.

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По ее словам, нельзя позволить таким странам как Китай, использовать свое положение в мировой экономике, чтобы иметь "нежелательные геополитические рычаги".

Йеллен раскритиковала экономические отношения Китая с Москвой, призывая КНР использовать свои "особые отношения с Россией", чтобы убедить ее прекратить полномасштабное вторжение в Украину.

"Все ответственные страны должны объединиться против этой войны и работать вместе, чтобы быстро положить ей конец. И именно поэтому Соединенные Штаты и другие ответственные союзники и партнеры стремятся сократить доходы России, чтобы вести войну, не вызывая необходимой нестабильности на мировых энергетических рынках", — сказала Йеллен.

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Дмитрий Гриниченко

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