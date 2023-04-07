Китай говорит о территориальной целостности, посмотрим на его участие — президент Латвии
07.04.2023, 11:03
Эгилс Левитс (Фото: EPA)
Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Китай говорит о территориальной целостности стран, а поэтому он может принять участие в решении войны РФ против Украины. Об этом он сообщил в интервью Deutsche Welle.
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По его словам, он полагается на оценку президента Владимира Зеленского, который сказал, что положительно относится к участию Китая.
Он отметил, что в "мирном плане" КНР есть указание на то, что территориальная целостность всех стран должна уважаться.
"Украина хочет восстановить свою территориальную целостность. Посмотрим, какое участие в этом процессе примет Китай", — сказал Левитс.
Латвийский лидер заявил, что Китай внимательно следит за результатами войны России против Украины.
"Если Россия получит от этого какую-то выгоду, это будет означать и для Китая, что Запад слаб, а США не могут защитить себя. КНР будет заинтересована в расширении своего влияния. Тайвань – в первую очередь, но и другие страны Восточной Азии очень обеспокоены по этому поводу", — подчеркнул он.
Левитс сказал, что для Европы и западных стран важно поддерживать Украину и не допустить, чтобы РФ выиграла войну.
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