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Китай говорит о территориальной целостности, посмотрим на его участие — президент Латвии

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 11:03
Китай говорит о территориальной целостности, посмотрим на его участие — президент Латвии - Фото
Эгилс Левитс (Фото: EPA)

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Китай говорит о территориальной целостности стран, а поэтому он может принять участие в решении войны РФ против Украины. Об этом он сообщил в интервью Deutsche Welle.

По его словам, он полагается на оценку президента Владимира Зеленского, который сказал, что положительно относится к участию Китая. 
Он отметил, что в "мирном плане" КНР есть указание на то, что территориальная целостность всех стран должна уважаться.
"Украина хочет восстановить свою территориальную целостность. Посмотрим, какое участие в этом процессе примет Китай", — сказал Левитс.
Латвийский лидер заявил, что Китай внимательно следит за результатами войны России против Украины. 

"Если Россия получит от этого какую-то выгоду, это будет означать и для Китая, что Запад слаб, а США не могут защитить себя. КНР будет заинтересована в расширении своего влияния. Тайвань – в первую очередь, но и другие страны Восточной Азии очень обеспокоены по этому поводу", — подчеркнул он.

Левитс сказал, что для Европы и западных стран важно поддерживать Украину и не допустить, чтобы РФ выиграла войну. 

  • 6 апреля 2023 года президент Франции прибыл в Китай с официальным визитом. Макрон заявил, что рассчитывает на Китай, чтобы тот "привел Россию в сознание".
  • Во время встречи с Макроном Си Цзиньпин сказал, что использование ядерного оружия является "недопустимым".
  • Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.

Читайте также: Макрон в Китае заявил, что с Россией нужен "более напряженный" разговор. Си говорил о "мире"

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский Китай война переговоры Эгилс Левитс
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