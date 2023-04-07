Китай говорит о территориальной целостности, посмотрим на его участие — президент Латвии

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Китай говорит о территориальной целостности стран, а поэтому он может принять участие в решении войны РФ против Украины. Об этом он сообщил в интервью Deutsche Welle.

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По его словам, он полагается на оценку президента Владимира Зеленского , который сказал, что положительно относится к участию Китая.

Он отметил, что в "мирном плане" КНР есть указание на то, что территориальная целостность всех стран должна уважаться.

"Украина хочет восстановить свою территориальную целостность. Посмотрим, какое участие в этом процессе примет Китай", — сказал Левитс.

Латвийский лидер заявил, что Китай внимательно следит за результатами войны России против Украины.

"Если Россия получит от этого какую-то выгоду, это будет означать и для Китая, что Запад слаб, а США не могут защитить себя. КНР будет заинтересована в расширении своего влияния. Тайвань – в первую очередь, но и другие страны Восточной Азии очень обеспокоены по этому поводу", — подчеркнул он.

Левитс сказал, что для Европы и западных стран важно поддерживать Украину и не допустить, чтобы РФ выиграла войну.

6 апреля 2023 года президент Франции прибыл в Китай с официальным визитом. Макрон заявил, что рассчитывает на Китай, чтобы тот "привел Россию в сознание".

Во время встречи с Макроном Си Цзиньпин сказал, что использование ядерного оружия является "недопустимым".

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.

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Дмитро Гриниченко

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