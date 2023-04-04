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Китай хочет заманить Украину в ловушку, Си Цзиньпин не будет менять свой курс — МИД Литвы

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04.04.2023, 12:24
Китай хочет заманить Украину в ловушку, Си Цзиньпин не будет менять свой курс — МИД Литвы - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Китай не будет менять свой курс из-за попыток Европы переубедить его. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, Китай не пытается помочь России, а помогает только себе, а его лидер Си Цзиньпин пытается объединить как можно больше стран под своей повесткой дня.

"Китайская модель основана на господстве, а не на переговорах. Страны получают помощь Китая без обременительных требований в отношении прав человека, но в конечном итоге попадают в ловушки, которые гарантируют, что Пекин всегда выигрывает", — считает министр.

Он отметил, что КНР решила проецировать свою политику в глобальном масштабе — это "мирный план" по Украине и посредничество между Ираном и Саудовской Аравией, а поэтому западные страны не могут ожидать изменения курса Китая путем убеждения. 

"Мы должны помнить, что попытки сдержать Россию, предложив ей экономическое партнерство, не увенчались успехом. Наша гибкость воодушевила Путина, а не убедила. Подобная тактика также ободрила бы Китай. Давайте не будем повторять одну и ту же ошибку", — заявил Ландсбергис. 

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Дипломат подчеркнул, что привлекательность политики Китая может уменьшится, если Запад укрепит существующий мировой порядок, основанный на правилах, а говорить о снижении рисков и продолжать вести бизнес — не вариант. 

"Мы поняли, что возрастающая зависимость от тоталитарных государств ослабляет нас, поскольку мы отказываемся от принципов, которые делали нас сильными. Мы крайне не готовы к тому, что траектория Си может в конечном итоге оставить нам иной выбор, кроме как отделиться", — написал глава ведомства.

Литовский министр также сказал, что защита Украины — это лучший способ показать союзникам Китая, что порядок всегда будет защищен. 

"Мы должны четко понимать, что будут серьезные последствия, если Китай попытается нарушить основанный на правилах международный порядок. Это не может быть пустой болтовней. Мы должны быть хорошо подготовлены к тому, куда все это может нас завести", — резюмировал он.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Китай еще не решил, вкладывать ли силы в мирное урегулирование войны или усилить поддержку РФ.

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Дмитро Гриниченко
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Китай война владимир путин литва си цзиньпин Габриэлюс Ландсбергис
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