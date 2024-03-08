Китай поддержал "мирную конференцию". Мережко: КНР заинтересован в "мире" на условиях РФ
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко считает, что риторика Китая о мирной конференции, "признанной Россией и Украиной", означает то, что КНР за "мир" на российских условиях. Такое мнение он высказал в комментарии для LIGA.net.
Мережко считает, что это заявление означает, что Китай поддерживает своего стратегического партнера – Россию. По мнению политика, Китай пытается делать это так, чтобы выглядело, что "он является якобы нейтральным и выступает за мир", но на самом деле, он не заинтересован в поражении России и будет делать все, чтобы этого не произошло.
"Когда он (Китай, – ред.) говорит о том, что он за мирную конференцию при условии, что в ней будет участвовать Россия, то это означает, что он за "мир" на условиях России", – акцентировал Мережко.
Он отметил, что Китай оказывает сейчас поддержку России, без которой у нее начались бы серьезные экономические и военные проблемы.
"Где-то он делает это явно, а где-то скрыто, через третьи страны. Однако он пытается делать это осторожно, чтобы не нарваться на санкции со стороны США и Европы", – добавил Мережко.
7 марта министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР "выступает за проведение международной мирной конференции, которая будет признана как Россией, так и Украиной".
По его словам, мирная конференция "должна обеспечить участие всех сторон и честное обсуждение всех мирных планов". Он подчеркнул, что "все конфликты должны заканчиваться за столом переговоров".
- 15 января представительница Министерства иностранных дел Китая заявила, что Пекин поддержит все усилия, которые помогут восстановить мир в Украине. Ранее идею привлечь КНР к мирным переговорам озвучил глава Офиса президента Ермак.
- В тот же день Зеленский отметил, что КНР играет большую роль в мире, поэтому Украина "хотела бы, чтобы Китай также был вовлечен в формулу, на саммит".
- 26 января заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина пригласила президента Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном мирном саммите мировых лидеров в Швейцарии.
- 7 февраля Швейцария попросила Китай присоединиться к мирному саммиту по поводу войны в Украине.
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