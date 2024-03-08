Китай поддержал "мирную конференцию". Мережко: КНР заинтересован в "мире" на условиях РФ

Александр Мережко (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко считает, что риторика Китая о мирной конференции, "признанной Россией и Украиной", означает то, что КНР за "мир" на российских условиях. Такое мнение он высказал в комментарии для LIGA.net.

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Мережко считает, что это заявление означает, что Китай поддерживает своего стратегического партнера – Россию. По мнению политика, Китай пытается делать это так, чтобы выглядело, что "он является якобы нейтральным и выступает за мир", но на самом деле, он не заинтересован в поражении России и будет делать все, чтобы этого не произошло.

"Когда он (Китай, – ред.) говорит о том, что он за мирную конференцию при условии, что в ней будет участвовать Россия, то это означает, что он за "мир" на условиях России", – акцентировал Мережко.

Он отметил, что Китай оказывает сейчас поддержку России, без которой у нее начались бы серьезные экономические и военные проблемы.

"Где-то он делает это явно, а где-то скрыто, через третьи страны. Однако он пытается делать это осторожно, чтобы не нарваться на санкции со стороны США и Европы", – добавил Мережко.

7 марта министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР "выступает за проведение международной мирной конференции, которая будет признана как Россией, так и Украиной".

По его словам, мирная конференция "должна обеспечить участие всех сторон и честное обсуждение всех мирных планов". Он подчеркнул, что "все конфликты должны заканчиваться за столом переговоров".

15 января представительница Министерства иностранных дел Китая заявила, что Пекин поддержит все усилия, которые помогут восстановить мир в Украине. Ранее идею привлечь КНР к мирным переговорам озвучил глава Офиса президента Ермак.

В тот же день Зеленский отметил, что КНР играет большую роль в мире, поэтому Украина "хотела бы, чтобы Китай также был вовлечен в формулу, на саммит".

26 января заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина пригласила президента Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном мирном саммите мировых лидеров в Швейцарии.

7 февраля Швейцария попросила Китай присоединиться к мирному саммиту по поводу войны в Украине.

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