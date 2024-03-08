Китай підтримав "мирну конференцію". Мережко: КНР зацікавлений у "мирі" на умовах Росії
Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко вважає, що риторика Китаю про мирну конференцію, "визнану Росією та Україною" означає те, що КНР за "мир" на російських умовах. Таку думку він висловив у коментарі для LIGA.net.
Мережко вважає, що ця заява означає, що Китай підтримує свого стратегічного партнера – Росію. На думку політика, Китай намагається робити це так, щоб виглядало, що "він є нібито нейтральним і виступає за мир", але насправді, він не зацікавлений у поразці Росії й робитиме все, щоб цього не сталося.
"Коли він (Китай, – ред.) говорить про те, що він за мирну конференцію за умови, що в ній братиме участь Росія, то це означає, що він за "мир" на умовах Росії", – акцентував Мережко.
Він зауважив, що Китай надає зараз підтримку Росії, без якої у неї почалися б серйозні економічні та військові проблеми.
"Десь він робить це явно, а десь приховано, через треті країни. Однак він намагається робити це обережно, щоб не наразитися на санкції з боку США та Європи", – додав Мережко.
7 березня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що КНР "виступає за проведення міжнародної мирної конференції, яка буде визнана як Росією, так і Україною".
За його словами, мирна конференція "повинна забезпечити участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів". Він акцентував, що "всі конфлікти повинні закінчуватися за столом переговорів".
- 15 січня представниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Єрмак.
- Того ж дня Зеленський зазначив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай також був залучений до формули, до саміту".
- 26 січня заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна запросила президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому мирному саміті світових лідерів у Швейцарії.
- 7 лютого Швейцарія попросила Китай приєднатися до мирного саміту щодо війни в Україні.
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