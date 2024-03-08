Китай підтримав "мирну конференцію". Мережко: КНР зацікавлений у "мирі" на умовах Росії

Олександр Мережко (Фото: пресслужба Слуги народу)

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко вважає, що риторика Китаю про мирну конференцію, "визнану Росією та Україною" означає те, що КНР за "мир" на російських умовах. Таку думку він висловив у коментарі для LIGA.net.

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Мережко вважає, що ця заява означає, що Китай підтримує свого стратегічного партнера – Росію. На думку політика, Китай намагається робити це так, щоб виглядало, що "він є нібито нейтральним і виступає за мир", але насправді, він не зацікавлений у поразці Росії й робитиме все, щоб цього не сталося.

"Коли він (Китай, – ред.) говорить про те, що він за мирну конференцію за умови, що в ній братиме участь Росія, то це означає, що він за "мир" на умовах Росії", – акцентував Мережко.

Він зауважив, що Китай надає зараз підтримку Росії, без якої у неї почалися б серйозні економічні та військові проблеми.

"Десь він робить це явно, а десь приховано, через треті країни. Однак він намагається робити це обережно, щоб не наразитися на санкції з боку США та Європи", – додав Мережко.

7 березня міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що КНР "виступає за проведення міжнародної мирної конференції, яка буде визнана як Росією, так і Україною".

За його словами, мирна конференція "повинна забезпечити участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів". Він акцентував, що "всі конфлікти повинні закінчуватися за столом переговорів".

15 січня представниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Єрмак.

Того ж дня Зеленський зазначив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай також був залучений до формули, до саміту".

26 січня заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна запросила президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому мирному саміті світових лідерів у Швейцарії.

7 лютого Швейцарія попросила Китай приєднатися до мирного саміту щодо війни в Україні.

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