У МЗС Китаю підтримують проведення мирної конференції, "визнаної Росією та Україною" – ECNS
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що КНР "виступає за проведення міжнародної мирної конференції, яка буде визнана як Росією, так і Україною". Його цитує англомовний сайт китайської інформаційної агенції CNS - ECNS.
За його словами, мирна конференція "повинна забезпечити участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів". Він акцентував, що "всі конфлікти повинні закінчуватися за столом переговорів".
"Чим раніше почнуться переговори – тим швидше настане мир", – сказав очільник китайського МЗС та зазначив, що "всі зусилля Китаю спрямовані на те, щоб прокласти шлях до припинення конфлікту і початку мирних переговорів".
Також, за даними видання, Ван Ї підкреслив, що минулий досвід показує, що конфлікт, "коли він затягується, має тенденцію до погіршення та ескалації, навіть до немислимих для зацікавлених сторін масштабів".
За його словами, передає видання, "неправильне сприйняття і прорахунки будуть накопичуватися і можуть призвести до ще більшої кризи, якщо мирні переговори не відбудуться".
"Уроки з цього приводу не повинні бути забуті", – додав Ван Ї.
Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в коментарі для LIGA.net заявив, що Китай навряд чи підтримає українську Формулу миру, оскільки не зацікавлений у мирі на основі міжнародного права й підтримує свого стратегічного партнера Росію без обмежень.
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- 15 січня представниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Єрмак.
- Того ж дня Зеленський зазначив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай також був залучений до формули, до саміту".
- 26 січня заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна запросила президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому мирному саміті світових лідерів у Швейцарії.
- 7 лютого Швейцарія попросила Китай приєднатися до мирного саміту щодо війни в Україні.
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