У МЗС Китаю підтримують проведення мирної конференції, "визнаної Росією та Україною" – ECNS

Ван Ї (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що КНР "виступає за проведення міжнародної мирної конференції, яка буде визнана як Росією, так і Україною". Його цитує англомовний сайт китайської інформаційної агенції CNS - ECNS.

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За його словами, мирна конференція "повинна забезпечити участь усіх сторін і чесне обговорення всіх мирних планів". Він акцентував, що "всі конфлікти повинні закінчуватися за столом переговорів".

"Чим раніше почнуться переговори – тим швидше настане мир", – сказав очільник китайського МЗС та зазначив, що "всі зусилля Китаю спрямовані на те, щоб прокласти шлях до припинення конфлікту і початку мирних переговорів".

Також, за даними видання, Ван Ї підкреслив, що минулий досвід показує, що конфлікт, "коли він затягується, має тенденцію до погіршення та ескалації, навіть до немислимих для зацікавлених сторін масштабів".

За його словами, передає видання, "неправильне сприйняття і прорахунки будуть накопичуватися і можуть призвести до ще більшої кризи, якщо мирні переговори не відбудуться".

"Уроки з цього приводу не повинні бути забуті", – додав Ван Ї.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко в коментарі для LIGA.net заявив, що Китай навряд чи підтримає українську Формулу миру, оскільки не зацікавлений у мирі на основі міжнародного права й підтримує свого стратегічного партнера Росію без обмежень.

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15 січня представниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Єрмак.

Того ж дня Зеленський зазначив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай також був залучений до формули, до саміту".

26 січня заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна запросила президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому мирному саміті світових лідерів у Швейцарії.

7 лютого Швейцарія попросила Китай приєднатися до мирного саміту щодо війни в Україні.

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