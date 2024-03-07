В МИД Китая поддерживают мирную конференцию, "признанную Россией и Украиной" – ECNS

Глава китайского МИД Ван И акцентировал, что "все конфликты должны заканчиваться за столом переговоров"

Ван И (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что КНР "выступает за проведение международной мирной конференции, которая будет признана как Россией, так и Украиной". Его цитирует англоязычный сайт китайского информационного агентства CNS - ECNS.

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По его словам, мирная конференция "должна обеспечить участие всех сторон и честное обсуждение всех мирных планов". Он акцентировал, что "все конфликты должны заканчиваться за столом переговоров".

"Чем раньше начнутся переговоры – тем быстрее наступит мир", – сказал глава китайского МИД и отметил, что "все усилия Китая направлены на то, чтобы проложить путь к прекращению конфликта и началу мирных переговоров".

Также, по данным издания, Ван И подчеркнул, что прошлый опыт показывает, что конфликт, "когда он затягивается, имеет тенденцию к ухудшению и эскалации, даже до немыслимых для заинтересованных сторон масштабов".

По его словам, передает издание, "неправильное восприятие и просчеты будут накапливаться и могут привести к еще большему кризису, если мирные переговоры не состоятся".

"Уроки по этому поводу не должны быть забыты", – добавил Ван И.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко в комментарии для LIGA.net заявил, что Китай вряд ли поддержит украинскую Формулу мира, поскольку не заинтересован в мире на основе международного права и поддерживает своего стратегического партнера Россию без ограничений.

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15 января представительница Министерства иностранных дел Китая заявила, что Пекин поддержит все усилия, которые помогут восстановить мир в Украине. Ранее идею привлечь КНР к мирным переговорам озвучил глава Офиса президента Ермак.

В тот же день Зеленский отметил, что КНР играет большую роль в мире, поэтому Украина "хотела бы, чтобы Китай также был привлечен к формуле, к саммиту".

26 января заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что Украина пригласила президента Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном мирном саммите мировых лидеров в Швейцарии.

7 февраля Швейцария попросила Китай присоединиться к мирному саммиту относительно войны в Украине.

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