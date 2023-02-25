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Китай показал взгляд на войну. Украина не согласна как минимум с одним пунктом — Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
25.02.2023, 11:09
Китай показал взгляд на войну. Украина не согласна как минимум с одним пунктом — Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласна как минимум с одним пунктом "мирного" плана Китая. Об этом он сообщил после заседания Совета безопасности ООН, цитирует его агенство Интерфакс-Украина.

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По его словам, Украина не согласна как минимум с одним пунктом предложения Китая, однако документ еще изучается.

Он отметил, что пункт о санкциях не соответствует позиции Украины, так как они являются важным инструментом. 

"Но, в общем, это интересный документ. Это хорошо, что Китай представил их позицию, всеобъемлющий взгляд на эту войну", — сказал Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что документ следует изучить от начала и до конца, а потом сделать выводы. 

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал "мирный" план Китая по урегулированию войны РФ против Украины.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Китай опубликовал "мирный" план из 12 пунктов. Там общие фразы и призывы к переговорам

Дмитро Гриниченко
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Китай война дмитрий кулеба переговоры с россией
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