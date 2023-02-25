Китай показал взгляд на войну. Украина не согласна как минимум с одним пунктом — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласна как минимум с одним пунктом "мирного" плана Китая. Об этом он сообщил после заседания Совета безопасности ООН, цитирует его агенство Интерфакс-Украина.

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По его словам, Украина не согласна как минимум с одним пунктом предложения Китая, однако документ еще изучается.

Он отметил, что пункт о санкциях не соответствует позиции Украины, так как они являются важным инструментом.

"Но, в общем, это интересный документ. Это хорошо, что Китай представил их позицию, всеобъемлющий взгляд на эту войну", — сказал Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что документ следует изучить от начала и до конца, а потом сделать выводы.

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал "мирный" план Китая по урегулированию войны РФ против Украины.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Советник президента США Салливан заявил, что Китай может остановиться на первом пункте своего "мирного" плана по урегулированию войны РФ против Украины, где сказано об уважении суверенитета.

9 февраля представитель японской разведки сообщил, что Китай якобы начал "понемногу" оказывать военную поддержку России. 19 февраля сенатор США Линдси Грэм заявил, что Китай совершит "колоссальную ошибку", если решит предоставить военную помощь России.

22 февраля МИД Китая опроверг информацию о намерении КНР дать России оружие.

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Дмитро Гриниченко

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