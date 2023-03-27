Китай после очередных ядерных угроз Путина призвал "сосредоточиться на дипломатии"

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что ядерная война никогда не должна быть развязана после очередных ядерных угроз диктатора Владимира Путина. Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин.

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По ее словам, стороны должны "сосредоточиться на дипломатическом решении", а ядерная война никогда не должна быть развязана.

Она отметила, что 5 января 2022 года лидеры ядерных держав выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что невозможно выиграть или вести ядерную войну.

"В заявлении подчеркивалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать стратегические риски", — сказала Мао Нин.

Дипломат подчеркнула, что в "нынешних обстоятельствах все стороны должны работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации".

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Си Цзиньпин находился с трехдневным визитом в Москве: 20 марта 2023-го он провел переговоры с Путиным тет-а-тет, 21-го – с расширенными делегациями.

В МИД Украины ожидают, что Си убедит Путина прекратить войну. По данным FT, лидер Китая может позвонить Зеленскому после визита в Москву.

21 марта Си повторил мантру Китая о "мире". Сказал: "Растет количество сторонников переговоров".

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Дмитро Гриниченко

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