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Китай после очередных ядерных угроз Путина призвал "сосредоточиться на дипломатии"

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 11:24
Китай после очередных ядерных угроз Путина призвал
Мао Нин (Фото: EPA)

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что ядерная война никогда не должна быть развязана после очередных ядерных угроз диктатора Владимира Путина. Об этом на брифинге сообщила спикер МИД КНР Мао Нин.

По ее словам, стороны должны "сосредоточиться на дипломатическом решении", а ядерная война никогда не должна быть развязана. 

Она отметила, что 5 января 2022 года лидеры ядерных держав выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что невозможно выиграть или вести ядерную войну. 

"В заявлении подчеркивалось, что следует избегать войн между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижать  стратегические риски", — сказала Мао Нин.

Дипломат подчеркнула, что в "нынешних обстоятельствах все стороны должны работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации". 

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Глава МИД КНР заявил, что Китай и РФ будут противостоять США, а Путин готов к переговорам

Дмитро Гриниченко
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Китай война владимир путин ядерное оружие Мао Нин
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