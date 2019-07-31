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Кличко поехал в Нью-Йорк, чтобы встретиться с Джулиани: фото

Кличко поехал в Нью-Йорк, чтобы встретиться с Джулиани: фото - Фото
Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
31.07.2019, 10:45

В разговоре с личным адвокатом Трампа коснулись темы местного самоуправления в Украине, сказал мэр Киева

Мэр Киева Виталий Кличко в США встретился с бывшим мэром Нью-Йорка и личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Об этом Кличко сообщил в Facebook.

"Друзья! По приглашению моего старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке. Обсудили ситуацию в Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины. И, конечно же, затронули тему важности развития местного самоуправления. Я благодарен друзьям нашей страны, которые поддерживают и помогают, которые верят в Украину! Договорились, что в следующий раз встречаемся с Руди в Киеве", - написал Кличко.

24 июля глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан передал в Кабмин письменную просьбу об увольнении Кличко с должности главы КГГА.

Вчера, 30 июля, Богдан дал брифинг, на котором сделал ряд скандальных заявлений о "смотрящих" в Киевсовете и попытке предложить ему взятку за более лояльное отношение к Кличко. 

Мэр Киева записал обращение к Зеленскому и назвал главу ОП лжецом.

11 мая Руди Джулиани отменил визит в Киев, где должен был встретиться с Зеленским. По его словам, он получил данные, что в окружении Зеленского "есть враги Трампа". Позднее выяснилось, что речь идет о депутате Сергее Лещенко. Тот заявил, что возникло недоразумение "из-за манипуляций" генпрокурора Юрия Луценко.

Позднее Джулиани назвал хорошими озвученные Зеленским намерения проводить реформы, при этом отметив, что некоторые его поступки весьма противоречивы

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Руди Джулиани виталий кличко
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