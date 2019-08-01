Кличко рассказал, о чем говорил с адвокатом Трампа Джулиани

Виталий Кличко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Киева Виталий Кличко обсудил с личным адвокатом президента США Дональда Трампа и бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани нынешнюю ситуацию с местным самоуправлением в Киеве. Об этом он рассказал Укринформу.

"Я звонил Рудольфу Джулиани, он пригласил меня, я приехал на эту встречу. Мы обсуждали политическую ситуацию в Украине, обсуждали реформы, которые происходят в Украине, и обсуждали ситуацию с самоуправлением. На сегодняшний день есть угроза того, что киевлян хотят лишить права избирать человека, который берет определенные обязательства… Двигаются методами Януковича, когда мэра подвинут в сторону и будут ставить человека сверху", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что мэром Киева можно стать через выборы - "это единственное демократическое направление, где можно получить должность киевского городского головы, а не назначения сверху".

Кличко отметил, что Джулиани изучает нынешнюю в Украине и "держит руку на пульсе".

24 июля глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан передал в Кабмин письменную просьбу об увольнении Кличко с должности главы КГГА.

30 июля Богдан дал брифинг, на котором сделал ряд скандальных заявлений о "смотрящих" в Киевсовете и попытке предложить ему взятку за более лояльное отношение к Кличко.

Мэр Киева записал обращение к Зеленскому и назвал главу ОП лжецом.

Сегодня он сообщил, что обратился в НАБУ с просьбой открыть уголовное дело против Богдана.

Вчера, 31 июля, мэра допросило ГБР.