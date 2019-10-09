Кличко заявил, что Богдан, Ткаченко и Ваврыш давят на Киевсовет

Виталий Кличко в Киевсовете (Фото: Vitaliy.Klychko/Facebook)

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире Радио НВ заявил, что на депутатов столичного горсовета оказывается воздействие со стороны представителей власти.

По словам Кличко, речь идет о главе Офиса президента Владимира Зеленского Андрее Богдане, нардепе Слуги народа Александре Ткаченко и экс-заместителе главного архитектора столицы Андрее Ваврыше. Мэр заявил, что депутатам Киевсовета поступают предложения саботажа работы органа в обмен на политические дивиденды. Для этого используют подкуп и страх, говорит Кличко.

"Кому-то там пообещали, что "если вы сейчас будете нам подыгрывать, на следующие выборы под флагом той партии, которая имеет большую поддержку, вы можете уже попасть к следующим [лидерам] выборов как депутаты. Если нет - у вас шансов быть избранным депутатом [нет]", - пояснил мэр.

"Предложения (то, что мне говорили) приходили от персоналий; назывались фамилии, которые связаны с тремя людьми: Богдан, Ваврыш, Ткаченко", - заявил Кличко.

24 июля глава Богдан попросил Кабмин уволить Кличко с должности главы КГГА. Кличко заявил, что "сдаваться не будет".

4 сентября Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы КГГА.

12 сентября Киевсовет не смог провести пленарное заседание из-за отсутствия кворума.

30 сентября стало известно, что Кличко подал в суд на премьера Алексея Гончарука, Богдана и правительство.

Читайте также: Вершина некомпетентности Виталия Кличко

Кличко: Богдан, Вавриш и Ткаченко предлагают политические дивиденды депутатам Киевсовета за саботаж работы 9 октября, 19:19 98 Цей матеріал також доступний українською НВ Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан, его партнер Андрей Ваврыш и нардеп, экс-гендиректор 1+1 Александр Ткаченко предлагают политические дивиденды депутатам Киевсовета в обмен на саботаж работы органа. Соответствующее заявление он сделал в интервью Радио НВ, ссылаясь на неназванные источники. Согласно позиции Кличко, предложения саботировать работу Киевсовета делаются с целью его дискредитации и для того, чтобы показать его неспособность управлять этим органом. «[Используются] подкуп, страх. Кому-то там пообещали, что «если вы сейчас будете нам подыгрывать, на следующие выборы под флагом той партии, которая имеет большую поддержку, вы можете уже попасть к следующим [лидерам] выборов как депутаты. Если нет — у вас шансов быть избранным депутатом [отсутствуют] <...>. Предложения (то, что мне говорили) приходили от персоналий; назывались фамилии, которые связаны с тремя людьми: Богдан, Ваврыш, Ткаченко», — сказал мэр Киева.