Климкин поддержал Супрун: Решение суда открывает ящик Пандоры

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Павел Климкин поддержал и.о. главы Министерства здравоохранения Ульяну Супрун, которой суд запретил выполнять свои обязанности в связи с наличием у нее двойного гражданства, заявив, что нужно учитывать потребности государства. Об этом глава МИД написал в Facebook.

"О гражданстве Ульяны Супрун - это еще один яркий пример того, о чем я говорил 150 раз: нам нужно учитывать объективные потребности государства и вернуться к реальности лицом, а не ... закрываться от мира", - заявил он.

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По его словам, право в нашей стране, которое не основано на прецеденте - решении суда по какому-либо делу, имеющему силу источника права, - "открывает ящик Пандоры".

"Представьте, что сейчас начнется, если мы будем анализировать шаги и решения всех и.о.? Так можно далеко-далеко зайти. Но, собственно, такими темпами мы туда дойдем довольно быстро", - резюмировал он.

Климкин отметил, что о содержании и скорости медицинской реформы реформы в Украине "можно и нужно дискутировать". "Но кто еще наивно надеется, что украинская система здравоохранения в настоящем ее состоянии способна лечить и спасать всех украинцев хотя бы по каким-то минимальным по-человечески приемлемыми стандартам, ну, как говорится, кто вам врач?" - резюмировал он.

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Ранее сегодня, 5 февраля, лидер Радикальной партии Олег Ляшко написал у себя в Facebook, что Окружной админсуд Киева по иску его однопартийца Игоря Мосийчука, запретил Супрун выполнять свои обязанности на этой должности.

Кабмин поддержал Супрун. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что "нельзя допустить остановки реформы медицинской отрасли и возвращения в нее коррупции". Правительство намерено обжаловать это решение.