КНДР осудила атаку США на Иран, а Китай заявил о подрыве авторитета Вашингтона

Истребители США (Иллюстративное фото: x.com/usairforce)

Северная Корея "решительно осуждает" удары США по иранским ядерным объектам. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел КНДР, передает KCTV.

В МИД страны отметили, что атака "грубо нарушает" устав Организации Объединенных Наций и "жестоко попрало" территориальную целостность и интересы безопасности Ирана.

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Ситуация на Ближнем Востоке в целом, по мнению Северной Кореи, – это якобы "неизбежный продукт безрассудной доблести Израиля", который продвигает свои "односторонние интересы".

"Действия Израиля и США по дальнейшему обострению напряженности на Ближнем Востоке и созданию серьезных негативных последствий для глобальной структуры безопасности... под предлогом так называемых поддержания мира и устранения угрозы усиливают серьезную обеспокоенность", – заявили в МИД.

В КНДР также отметили, что международное сообщество должно единодушно осудить действия США и Израиля.

Китай, в свою очередь заявил, что удары по ядерным объектам Ирана якобы "подорвали авторитет США" и страна переживает, что ситуация "может выйти из-под контроля". Такое заявление сделал представитель Китая в ООН Фу Цун на заседании Совбеза 22 июня, передает CGTN.

"Стороны должны избегать применения силы, обострения конфликтов и подливания масла в огонь. Должны немедленно прекратить огонь, чтобы не допустить эскалации ситуации и избежать распространения войны", – сказал он.