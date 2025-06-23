КНДР осудила атаку США на Иран, а Китай заявил о подрыве авторитета Вашингтона
Северная Корея "решительно осуждает" удары США по иранским ядерным объектам. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел КНДР, передает KCTV.
В МИД страны отметили, что атака "грубо нарушает" устав Организации Объединенных Наций и "жестоко попрало" территориальную целостность и интересы безопасности Ирана.
Ситуация на Ближнем Востоке в целом, по мнению Северной Кореи, – это якобы "неизбежный продукт безрассудной доблести Израиля", который продвигает свои "односторонние интересы".
"Действия Израиля и США по дальнейшему обострению напряженности на Ближнем Востоке и созданию серьезных негативных последствий для глобальной структуры безопасности... под предлогом так называемых поддержания мира и устранения угрозы усиливают серьезную обеспокоенность", – заявили в МИД.
В КНДР также отметили, что международное сообщество должно единодушно осудить действия США и Израиля.
Китай, в свою очередь заявил, что удары по ядерным объектам Ирана якобы "подорвали авторитет США" и страна переживает, что ситуация "может выйти из-под контроля". Такое заявление сделал представитель Китая в ООН Фу Цун на заседании Совбеза 22 июня, передает CGTN.
"Стороны должны избегать применения силы, обострения конфликтов и подливания масла в огонь. Должны немедленно прекратить огонь, чтобы не допустить эскалации ситуации и избежать распространения войны", – сказал он.
- В ночь на 22 июня США с воздуха атаковали ядерные объекты Ирана. По информации Fox News и CNN, США могли использовать 30 ракет "Томагавк" и пять-шесть противобункерных бомб GBU-57.
- В Израиле приветствовали атаки США на Иран, в то время как генсек ООН и ряд политиков в США осудили их. Тегеран после этого созвал срочное заседание ООН и ударил ракетами по Израилю.
- NBC сообщало, что США ждут, что Иран может нанести ответный удар в ближайшие 48 часов.
- Трамп не исключил, что США могут сменить политический режим в Иране, хотя вице-президент Вэнс заявил, что это не является целью Вашингтона.