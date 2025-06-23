КНДР засудила атаку США на Іран, а Китай заявив про підрив авторитету Вашингтона

Винищувачі США (Ілюстративне фото: x.com/usairforce)

Північна Корея "рішуче засуджує" удари США по іранських ядерних об'єктах. Про це заявив представник Міністерства закордонних справ КНДР, повідомляє KCTV.

У МЗС країни зазначили, що атака "грубо порушує" статут Організації Об'єднаних Націй і "жорстоко знехтувала" територіальною цілісністю та інтересами безпеки Ірану.

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Ситуація на Близькому Сході загалом, на думку Північної Кореї, – нібито "неминучий продукт безрозсудної доблесті Ізраїлю", який просуває свої "односторонні інтереси".

"Дії Ізраїлю та США щодо подальшого загострення напруженості на Близькому Сході й створення серйозних негативних наслідків для глобальної структури безпеки... під приводом так званих підтримання миру та усунення загрози посилюють серйозне занепокоєння", – заявили в МЗС.

У КНДР також зазначили, що міжнародна спільнота має одностайно засудити дії США та Ізраїлю.

Китай, своєю чергою, заявив, що удари по ядерних об'єктах Ірану нібито "підірвали авторитет США" і країна переживає, що ситуація "може вийти з-під контролю". Таку заяву зробив представник Китаю в ООН Фу Цун на засіданні Ради Безпеки 22 червня, передає CGTN.

"Сторони повинні уникати застосування сили, загострення конфліктів та підливання олії у вогонь. Мають негайно припинити вогонь, щоб не допустити ескалації ситуації та уникнути поширення війни", – сказав він.