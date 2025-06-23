КНДР засудила атаку США на Іран, а Китай заявив про підрив авторитету Вашингтона
Північна Корея "рішуче засуджує" удари США по іранських ядерних об'єктах. Про це заявив представник Міністерства закордонних справ КНДР, повідомляє KCTV.
У МЗС країни зазначили, що атака "грубо порушує" статут Організації Об'єднаних Націй і "жорстоко знехтувала" територіальною цілісністю та інтересами безпеки Ірану.
Ситуація на Близькому Сході загалом, на думку Північної Кореї, – нібито "неминучий продукт безрозсудної доблесті Ізраїлю", який просуває свої "односторонні інтереси".
"Дії Ізраїлю та США щодо подальшого загострення напруженості на Близькому Сході й створення серйозних негативних наслідків для глобальної структури безпеки... під приводом так званих підтримання миру та усунення загрози посилюють серйозне занепокоєння", – заявили в МЗС.
У КНДР також зазначили, що міжнародна спільнота має одностайно засудити дії США та Ізраїлю.
Китай, своєю чергою, заявив, що удари по ядерних об'єктах Ірану нібито "підірвали авторитет США" і країна переживає, що ситуація "може вийти з-під контролю". Таку заяву зробив представник Китаю в ООН Фу Цун на засіданні Ради Безпеки 22 червня, передає CGTN.
"Сторони повинні уникати застосування сили, загострення конфліктів та підливання олії у вогонь. Мають негайно припинити вогонь, щоб не допустити ескалації ситуації та уникнути поширення війни", – сказав він.
- У ніч проти 22 червня США з повітря атакували ядерні об'єкти Ірану. За інформацією Fox News та CNN, США могли використовувати 30 ракет "Томагавк" та п'ять-шість протибункерних бомб GBU-57.
- В Ізраїлі вітали атаки США на Іран, тоді як генсек ООН та низка політиків у США засудили їх. Тегеран після цього скликав термінове засідання ООН і вдарив ракетами по Ізраїлю.
- NBC повідомляло, що США чекають, що Іран може завдати удару у відповідь в найближчі 48 годин.
- Трамп не виключив, що США можуть змінити політичний режим в Ірані, хоча віцепрезидент Венс заявив, що це не є метою Вашингтона.