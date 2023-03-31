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"Команда сверху". Глава Минкульта рассказал, как принималось распоряжение 2013-го по Лавре

31.03.2023, 18:43
Олександр Ткаченко (Фото - Facebook Ткаченка)

Распоряжение Кабинета министров времен беглого экс-президента Виктора Януковича от 11 июля 2013 года о передаче объектов Киево-Печерской лавры в пользование УПЦ Московского патриархата принималось в свое время за считанные дни, что делается только когда есть соответствующее указание "сверху". Об этом в эфире телемарафона заявил глава Минкульта Александр Ткаченко.

"Недавно узнал, как принимали это постановление. Оказывается, за один день в Минкульте одобрили, сразу подали правительству и чуть ли не на следующий день утвердили. Поверьте мне, за три года я научился, как принимаются эти постановления. Такое делается исключительно если есть, так сказать, команда сверху. И мы теперь понимаем, как принималось такое незаконное решение "папередниками", – сказал Ткаченко.

Комментируя вчерашнее решение Кабмина о признании недействительным распоряжения 2013 года о передаче в безвозмездное пользование УПЦ МП зданий и сооружений Лавры, глава Минкульта отметил, что все здания на территории Киево-Печерской лавры принадлежат государству, все музейные объекты, которые "почему-то были переданы в пользование УПЦ МП при режиме Януковича", тоже принадлежат украинскому государству.

Читайте также: "Мы здесь навсегда". Как прошел (не) последний день УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре

Оксана Житнюк
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