"Команда сверху". Глава Минкульта рассказал, как принималось распоряжение 2013-го по Лавре
Распоряжение Кабинета министров времен беглого экс-президента Виктора Януковича от 11 июля 2013 года о передаче объектов Киево-Печерской лавры в пользование УПЦ Московского патриархата принималось в свое время за считанные дни, что делается только когда есть соответствующее указание "сверху". Об этом в эфире телемарафона заявил глава Минкульта Александр Ткаченко.
"Недавно узнал, как принимали это постановление. Оказывается, за один день в Минкульте одобрили, сразу подали правительству и чуть ли не на следующий день утвердили. Поверьте мне, за три года я научился, как принимаются эти постановления. Такое делается исключительно если есть, так сказать, команда сверху. И мы теперь понимаем, как принималось такое незаконное решение "папередниками", – сказал Ткаченко.
Комментируя вчерашнее решение Кабмина о признании недействительным распоряжения 2013 года о передаче в безвозмездное пользование УПЦ МП зданий и сооружений Лавры, глава Минкульта отметил, что все здания на территории Киево-Печерской лавры принадлежат государству, все музейные объекты, которые "почему-то были переданы в пользование УПЦ МП при режиме Януковича", тоже принадлежат украинскому государству.
- 30 марта комиссию Минкульта, которая должна была начать опись имущества, неизвестные не пустили на территорию Лавры. Один из священников мешал работать съемочной группе Суспильного, толкнул корреспондента и сорвал крепление на камере оператора.
- Минкульт подал заявление в полицию. Также с заявлением в полицию обратились журналисты, правоохранители открыли производство.
- Сегодня комиссия снова не смогла начать работу в Лавре из-за препятствий со стороны УПЦ МП. Ключи, переданные представителями монастыря, не подошли к сердцевине замка помещения. Минкульт подал иск в суд.
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