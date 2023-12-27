Командир группы "Адам" Межевикин: Я понимаю страх, но без мобилизации есть риск поражения
Командир тактической группы "Адам", полковник и Герой Украины Евгений Межевикин заявил, что без мобилизации существует угроза поражения в войне против России. Об этом он сообщил в комментарии BBC News Украина.
По его словам, все украинские воины прошли через тяжелые бои, потери, гибель друзей, сложные условия и отсутствие общения с родными.
"Они действительно в постоянном стрессе. Поэтому необходимый минимум – это ротация подразделений и воинских частей. А максимум – увольнение с военной службы в запас с обеспечением полным социальным пакетом", — сказал Межевикин.
Военный заявил, что понимает страхи и неуверенность гражданских насчет мобилизации.
"Но отсутствие доверия к власти не должно стать главным рычагом в принятии этого решения. Отсутствие мобилизационного ресурса может привести к поражению в этой войне и послевоенным чисткам со стороны врага всех, кто чувствует себя украинцем", — заявил полковник.
Он отметил, что у Украины есть шанс победить в войне в 2024 году, если объединит все усилия, как это было в начале полномасштабного вторжения.
"А потом мы вместе с мировым сообществом заставим московитов отстроить разрушенные города и села, инфраструктуру и компенсировать свои преступные действия", — резюмировал офицер.
- 25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.
- В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти в вопросах проведения мобилизации.
- Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений.
Читайте также: Залужный о мобилизации 500 000 украинцев: Командование запроса на определенное количество не делало