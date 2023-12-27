Командир группы "Адам" Межевикин: Я понимаю страх, но без мобилизации есть риск поражения

Межевикин заявил, что отсутствие мобилизационного ресурса может привести к победе России в войне

Евгений Межевикин (Фото: Фонд "Повернись живим")

Командир тактической группы "Адам", полковник и Герой Украины Евгений Межевикин заявил, что без мобилизации существует угроза поражения в войне против России. Об этом он сообщил в комментарии BBC News Украина.

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По его словам, все украинские воины прошли через тяжелые бои, потери, гибель друзей, сложные условия и отсутствие общения с родными.

"Они действительно в постоянном стрессе. Поэтому необходимый минимум – это ротация подразделений и воинских частей. А максимум – увольнение с военной службы в запас с обеспечением полным социальным пакетом", — сказал Межевикин.

Военный заявил, что понимает страхи и неуверенность гражданских насчет мобилизации.