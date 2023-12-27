Командир групи "Адам" Межевікін: Я розумію страх, але без мобілізації є ризик поразки у війні

Межевікін заявив, що відсутність мобілізаційного ресурсу може призвести до перемоги Росії у війні

Євген Межевікін (Фото: Фонд "Повернись живим")

Командир тактичної групи "Адам", полковник та Герой України Євген Межевікін заявив, що без мобілізації існує загроза поразки у війні проти Росії. Про це він повідомив у коментарі ВВС News Україна.

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За його словами, всі українські воїни пройшли через тяжкі бої, втрати, загибель друзів, складні умови та відсутність спілкування з рідними.

"Вони справді у постійному стресі. Тому необхідний мінімум – це ротація підрозділів та військових частин. А максимум – звільнення з військової служби в запас із забезпеченням повним соціальним пакетом", — сказав Межевікін.

Військовий заявив, що розуміє страхи та невпевненість цивільних щодо мобілізації.

"Але відсутність довіри до влади не має стати головним важелем у ухваленні цього рішення. Відсутність мобілізаційного ресурсу може призвести до поразки в цій війні та повоєнних чисток з боку ворога всіх, хто почувається українцем", — заявив полковник.

Він зазначив, що Україна має шанс перемогти у війні 2024 року, якщо об'єднає всі зусилля, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

"А потім ми разом зі світовою спільнотою змусимо московитів відбудувати зруйновані міста та села, інфраструктуру та компенсувати свої злочинні дії", — резюмував офіцер.

25 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочення, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання щодо запланованих змін.

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