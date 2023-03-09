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Командующий Сухопутными войсками объяснил значение обороны Бахмута

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 09:29
Командующий Сухопутными войсками объяснил значение обороны Бахмута - Фото
Александр Сырский (скриншот из видеозаписи)

Каждый день обороны Бахмута позволяет украинским защитникам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям. Кроме того, оккупанты в боях за город теряют наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска – штурмовые отряды террористической организации "Группа Вагнера". Об этом заявил Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Center.

"Заявления Пригожина в очередной раз подтверждают, что после захвата вагнеровцами Бахмута у противника будут развязаны руки, и он сможет начать широкомасштабное наступление с применением армейских и десантных частей на боевой технике", – сказал Сырский.

По его словам, это еще раз доказывает очень важную роль Бахмута в общей системе обороны.

"Бои на Бахмутском направлении продолжаются. Враг бросил в бой свои самые подготовленные подразделения Вагнера. Вместе с тем, нашим защитникам удается наносить значительные потери врагу – как личному составу, так и военной технике", – отметил генерал.

Вадим Ребрина
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группа вагнера бахмут александр сырский
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