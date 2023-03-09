Командующий Сухопутными войсками объяснил значение обороны Бахмута

Каждый день обороны Бахмута позволяет украинским защитникам выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к предстоящим наступательным операциям. Кроме того, оккупанты в боях за город теряют наиболее подготовленную и боеспособную часть своего войска – штурмовые отряды террористической организации "Группа Вагнера". Об этом заявил Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Military Media Center.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Заявления Пригожина в очередной раз подтверждают, что после захвата вагнеровцами Бахмута у противника будут развязаны руки, и он сможет начать широкомасштабное наступление с применением армейских и десантных частей на боевой технике", – сказал Сырский.

По его словам, это еще раз доказывает очень важную роль Бахмута в общей системе обороны.

"Бои на Бахмутском направлении продолжаются. Враг бросил в бой свои самые подготовленные подразделения Вагнера. Вместе с тем, нашим защитникам удается наносить значительные потери врагу – как личному составу, так и военной технике", – отметил генерал.

6 марта президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, ключевой темой была оборона Бахмута. Залужный и Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление позиций.

Согласно утренней сводке Генштаба, оккупанты пытаются окружить Бахмут с севера и юга, штурмуют Марьинку и Угледар.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.