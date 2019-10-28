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Команды выселять добровольцев из Золотого нет - Троян

Команды выселять добровольцев из Золотого нет - Троян - Фото
Вадим Троян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.10.2019, 14:28

Замглавы Нацполиции заявил, что представители Нацкорпуса в Золотом - просто волонтеры

У Национальной полиции нет команды на выселение из Золотого представителей Национального корпуса, заявил заместитель главы ведомства Вадим Троян в комментарии Левому берегу.

"У нас есть проверка документов и чтобы не находилось у людей оружие, и все", - сказал он.

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Информацию о команде на выселение добровольцев Троян назвал ложью: "Сейчас спекулировать на каких-либо моментах... даже простых словах: сейчас будет кто-то кого-то штурмовать... Если их будут штурмовать, уж поверьте, я одним из первых напишу рапорт на увольнение".

Троян подчеркнул, что представители Нацкорпуса находятся в Золотом как волонтеры.

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Золотое вадим троян добровольцы нацкорпус
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