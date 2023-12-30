Комбат 3 штурмовой "Ролло": Мобилизованным нужна хорошая подготовка, это даст уверенность

Горбатенко заявил, что не все должности привлечены к выполнению боевых задач, а люди нужны везде

Петр "Ролло" Горбатенко (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Мобилизованным бойцам нужна хорошая подготовка, которая придаст им большей уверенности на поле боя. Такое мнение высказал командир батальона 3 отдельной штурмовой бригады Петр "Ролло" Горбатенко в интервью Украинской правде.

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По его словам, в первую очередь стоит помнить, что не все мобилизованные будут воевать, так как есть подразделения обеспечения.

"Там везде нужны люди. Работа каждого важна. Бригада — это огромный организм, который работает при условии, что каждый выполняет свою работу", — сказал Горбатенко.

Он отметил, что в 3 ОШБр есть мобилизованные, которые успешно выполняют боевые задачи.

"Человек не шел добровольцем, его забрали, но ему дали уверенность в себе и хорошую подготовку. Когда люди попадают в хороший коллектив, то они в нем растворяются и дорастают до уровня коллектива. Я не верю в отдельных личностей, работает система", — заявил военный.

25 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, воинского учета и прохождения воинской службы.

В законопроекте есть уточнение оснований для увольнения со службы по собственному желанию, уточнение и расширение перечня лиц, имеющих право на отсрочку, предлагается ввести ряд наказаний для уклонистов, расширяются полномочия органов местной власти в вопросах проведения мобилизации.

Главнокомандующий ВСУ Залужный 26 декабря провел брифинг, на котором ответил на основные вопросы, касающиеся запланированных изменений.

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