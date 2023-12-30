Комбат 3 штурмової "Ролло": Мобілізованим потрібна хороша підготовка, це дасть упевненість

Горбатенко заявив, що не всі посади залучені до виконання бойових завдань, а люди потрібні скрізь

Петро "Ролло" Горбатенко (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Мобілізованим бійцям потрібна хороша підготовка, яка надасть їм більшої впевненості на полі бою. Таку думку висловив командир батальйону 3 окремої штурмової бригади Петро "Ролло" Горбатенко в інтерв'ю Українській правді.

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За його словами, насамперед варто пам'ятати, що не всі мобілізовані воюватимуть, оскільки є підрозділи забезпечення.

"Там скрізь потрібні люди. Робота кожного важлива. Бригада – це величезний організм, який працює за умови, що кожен виконує свою роботу", – сказав Горбатенко.

Він зазначив, що у 3 ОШБр є мобілізовані, які успішно виконують бойові завдання.

"Людина не йшла добровольцем, її забрали, але їй дали впевненість у собі і хорошу підготовку. Коли люди потрапляють у хороший колектив, то вони в ньому розчиняються і доростають до рівня колективу. Я не вірю в окремих осіб, працює система", – заявив військовий.

25 грудня Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, який передбачає внесення змін до процесів мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

У законопроєкті є уточнення підстав для звільнення зі служби за власним бажанням, уточнення та розширення переліку осіб, які мають право на відстрочку, пропонується запровадити низку покарань для ухилянтів, розширюються повноваження органів місцевої влади щодо проведення мобілізації.

Головнокомандувач ЗСУ Залужний 26 грудня провів брифінг, на якому відповів на основні питання щодо запланованих змін.

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