Конгресс подтвердил победу Трампа на президентских выборах

Трамп и сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс победили на выборах, набрав 312 голосов

Церемония в Конгрессе (Фото: Shawn Thew/EPA)

В понедельник, 6 января, Конгресс США официально подтвердил победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Конгресс официально засвидетельствовал победу Трампа на выборах президента, а подсчет голосов Коллегии выборщиков прошел гладко, без возражений или беспорядков.

Это резкий контраст со сценой четырехлетней давности, когда мятежники ворвались в Капитолий во время сертификации президентских выборов 2020 года, отметили журналисты.

Действующий вице-президент США Камала Харрис, возглавившая процесс как глава Сената, объявила о сертификации подсчета. Согласно закону, эта декларация будет считаться окончательной или, с юридической точки зрения, "считается достаточной декларацией лиц", избранных президентом и вице-президентом.

Трамп и сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс победили на выборах, набрав 312 голосов выборщиков. Харрис и ее напарник, губернатор Миннесоты Тим Уолц получили 226 голосов выборщиков.

4 января 2025 года стало известно, что Трамп должен явиться 10 января в суд для оглашения ему приговора по делу о подкупе порнозвезды Сторми Дэниэлс.

В тот же день Голос Америки сообщил, что правоохранительные органы в Вашингтоне и его окрестностях привлекают подкрепление, готовясь охранять три резонансных события, в том числе инаугурацию Трампа.