Конгрес підтвердив перемогу Трампа на президентських виборах

Трамп і сенатор від Огайо Джей Ді Венс перемогли на виборах, набравши 312 голосів

Церемонія у Конгресі (Фото: Shawn Thew/EPA)

У понеділок, 6 січня, Конгрес Сполучених Штатів офіційно підтвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року. Про це повідомив телеканал CNN.

Конгрес офіційно засвідчив перемогу Трампа на виборах президента, а підрахунок голосів Колегії виборців пройшов гладко, без жодних заперечень чи заворушень.

Це різкий контраст зі сценою чотирирічної давнини, коли бунтівники увірвалися до Капітолію під час сертифікації президентських виборів 2020 року, зазначили журналісти.

Чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка очолила процес як голова Сенату, оголосила про сертифікацію підрахунку. Відповідно до закону, ця декларація вважатиметься остаточною або, з юридичного погляду, "вважатиметься достатньою декларацією осіб", обраних президентом і віцепрезидентом.

Трамп і сенатор від Огайо Джей Ді Венс перемогли на виборах, набравши 312 голосів виборців. Гарріс і її напарник, губернатор Міннесоти Тім Волц отримали 226 голосів виборців.

4 січня 2025 року стало відомо, що Трамп має з'явитися 10 січня до суду для оголошення йому вироку у справі про підкуп порнозірки Стормі Деніелс.

Того самого дня Голос Америки повідомив, що правоохоронні органи у Вашингтоні та його околицях залучають підкріплення, готуючись охороняти три резонансні події, зокрема інавгурацію Трампа.