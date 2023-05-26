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Конгрессмен США: Не вижу проблемы, если Украина применит F-16 по территории России

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 14:43
Конгрессмен США: Не вижу проблемы, если Украина применит F-16 по территории России - Фото
Джерри Надлер (Фото - EPA)

Член Палаты представителей Конгресса США Джерри Надлер сказал журналисту, что не видит причин возражать против того, чтобы Украина применила полученные от стран Запада F-16 по территории России, чтобы защититься от атак оккупантов. 

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"Не понимаю, почему Россия считает, что ей можно вести военное вторжение на территорию другого государства, а ее территория при этом должна оставаться неприкосновенной для ответных действий", – сказал Надлер, который представляет в Конгрессе Нью-Йорк. 

Конгрессмен заявил, что "лично он не видит проблемы" в том, что Украина может применить полученное от партнеров дальнобойное оружие по территории России.

"Они сражаются за свою жизнь, за свою страну, за демократию, за восстановление мирового порядка...  Я считаю, они должны получить все, что им для этого нужно", – сказал он.

26 мая представитель Белого дома Джон Кирби в комментарии CNN сказал, что Белый дом получил заверения Украины о том, что Силы обороны не будут бить по территории России американским оружием. 

  • 22 мая 2023 года Российский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ в Белгородской области. В Главном управлении разведки объяснили, что, как граждане РФ, члены этих формирований действуют на территории России автономно.
  • 23 мая в Госдепе США заявили, что "скептически" относятся к информации о якобы использовании американской техники в Белгородской области.
  • Пентагон "внимательно следит" за данными о якобы технике США в Белгородской области.
Сергей Бережной
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