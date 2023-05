Конгрессмен США: Не вижу проблемы, если Украина применит F-16 по территории России

Член Палаты представителей Конгресса США Джерри Надлер сказал журналисту, что не видит причин возражать против того, чтобы Украина применила полученные от стран Запада F-16 по территории России, чтобы защититься от атак оккупантов.

"Не понимаю, почему Россия считает, что ей можно вести военное вторжение на территорию другого государства, а ее территория при этом должна оставаться неприкосновенной для ответных действий", – сказал Надлер, который представляет в Конгрессе Нью-Йорк.

Конгрессмен заявил, что "лично он не видит проблемы" в том, что Украина может применить полученное от партнеров дальнобойное оружие по территории России.

"Они сражаются за свою жизнь, за свою страну, за демократию, за восстановление мирового порядка... Я считаю, они должны получить все, что им для этого нужно", – сказал он.

Rep. Jerry Nadler says he "wouldn't care" if Ukraine used American F16s to strike Russian territory and "personally wouldn't mind" if Ukraine invaded Russia.



