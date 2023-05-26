Конгрессмен США: Не вижу проблемы, если Украина применит F-16 по территории России

Член Палаты представителей Конгресса США Джерри Надлер сказал журналисту, что не видит причин возражать против того, чтобы Украина применила полученные от стран Запада F-16 по территории России, чтобы защититься от атак оккупантов.

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"Не понимаю, почему Россия считает, что ей можно вести военное вторжение на территорию другого государства, а ее территория при этом должна оставаться неприкосновенной для ответных действий", – сказал Надлер, который представляет в Конгрессе Нью-Йорк.

Конгрессмен заявил, что "лично он не видит проблемы" в том, что Украина может применить полученное от партнеров дальнобойное оружие по территории России.

"Они сражаются за свою жизнь, за свою страну, за демократию, за восстановление мирового порядка... Я считаю, они должны получить все, что им для этого нужно", – сказал он.

BREAKING: Rep. Jerry Nadler says he "wouldn’t care" if Ukraine used American F16s to strike Russian territory and "personally wouldn’t mind" if Ukraine invaded Russia.



via: @cosgrove_iv

pic.twitter.com/HbVB1vEqDh — Greg Price (@greg_price11) May 25, 2023

26 мая представитель Белого дома Джон Кирби в комментарии CNN сказал, что Белый дом получил заверения Украины о том, что Силы обороны не будут бить по территории России американским оружием.

22 мая 2023 года Российский добровольческий корпус (РДК) и легион "Свобода России" сообщили о пересечении границы с РФ в Белгородской области. В Главном управлении разведки объяснили, что, как граждане РФ, члены этих формирований действуют на территории России автономно.

23 мая в Госдепе США заявили, что "скептически" относятся к информации о якобы использовании американской техники в Белгородской области.

Пентагон "внимательно следит" за данными о якобы технике США в Белгородской области.

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