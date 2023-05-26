Конгресмен США: Не бачу проблеми, якщо Україна застосує F-16 по території Росії

Член Палати представників Конгресу США Джеррі Надлер сказав журналісту, що не бачить причин заперечувати проти того, щоб Україна застосувала отримані від країн Заходу F-16 по території Росії, щоб захиститися від атак окупантів.

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"Не розумію, чому Росія вважає, що їй можна вести військове вторгнення на територію іншої держави, а її територія водночас повинна залишатися недоторканною для дій у відповідь", – сказав Надлер, який представляє в Конгресі Нью-Йорк.

Конгресмен заявив, що "особисто він не бачить проблеми" у тому, що Україна може застосувати отриману від партнерів далекобійну зброю по території Росії.

"Вони борються за своє життя, за свою країну, за демократію, за відновлення світового порядку... Я вважаю, вони мають отримати все, що їм для цього потрібно", – сказав він.

BREAKING: Rep. Jerry Nadler says he "wouldn’t care" if Ukraine used American F16s to strike Russian territory and "personally wouldn’t mind" if Ukraine invaded Russia.



via: @cosgrove_iv

pic.twitter.com/HbVB1vEqDh — Greg Price (@greg_price11) May 25, 2023

26 травня представник Білого дому Джон Кірбі у коментарі CNN сказав, що Білий дім отримав запевнення України щодо того, що Сили оборони не будуть бити по території Росії американською зброєю.

22 травня 2023 року Російський добровольчий корпус (РДК) та легіон "Свобода Росії" повідомили про перетин кордону з РФ у Бєлгородській області. У Головному управлінні розвідки пояснили, що, як громадяни РФ, члени цих формувань діють на території Росії автономно.

23 травня в Держдепі США заявили, що "скептично" ставляться до інформації про нібито використання американської техніки в Бєлгородській області.

Пентагон "уважно стежить" за даними про нібито техніку США у Бєлгородській області.

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