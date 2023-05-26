Конгресмен США: Не бачу проблеми, якщо Україна застосує F-16 по території Росії
Член Палати представників Конгресу США Джеррі Надлер сказав журналісту, що не бачить причин заперечувати проти того, щоб Україна застосувала отримані від країн Заходу F-16 по території Росії, щоб захиститися від атак окупантів.
"Не розумію, чому Росія вважає, що їй можна вести військове вторгнення на територію іншої держави, а її територія водночас повинна залишатися недоторканною для дій у відповідь", – сказав Надлер, який представляє в Конгресі Нью-Йорк.
Конгресмен заявив, що "особисто він не бачить проблеми" у тому, що Україна може застосувати отриману від партнерів далекобійну зброю по території Росії.
"Вони борються за своє життя, за свою країну, за демократію, за відновлення світового порядку... Я вважаю, вони мають отримати все, що їм для цього потрібно", – сказав він.
BREAKING: Rep. Jerry Nadler says he "wouldn’t care" if Ukraine used American F16s to strike Russian territory and "personally wouldn’t mind" if Ukraine invaded Russia.— Greg Price (@greg_price11) May 25, 2023
via: @cosgrove_iv
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26 травня представник Білого дому Джон Кірбі у коментарі CNN сказав, що Білий дім отримав запевнення України щодо того, що Сили оборони не будуть бити по території Росії американською зброєю.
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