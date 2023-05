Конгресмен США: Не бачу проблеми, якщо Україна застосує F-16 по території Росії

Член Палати представників Конгресу США Джеррі Надлер сказав журналісту, що не бачить причин заперечувати проти того, щоб Україна застосувала отримані від країн Заходу F-16 по території Росії, щоб захиститися від атак окупантів.

"Не розумію, чому Росія вважає, що їй можна вести військове вторгнення на територію іншої держави, а її територія водночас повинна залишатися недоторканною для дій у відповідь", – сказав Надлер, який представляє в Конгресі Нью-Йорк.

Конгресмен заявив, що "особисто він не бачить проблеми" у тому, що Україна може застосувати отриману від партнерів далекобійну зброю по території Росії.

"Вони борються за своє життя, за свою країну, за демократію, за відновлення світового порядку... Я вважаю, вони мають отримати все, що їм для цього потрібно", – сказав він.

