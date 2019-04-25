Кононенко сходил на допрос в НАБУ - видео

Игорь Кононенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Замглавы фракции БПП в Раде Игорь Кононенко пришел сегодня, 25 апреля, на допрос в Национальное антикоррупционное бюро по делу о масштабной коррупции в энергетике. Сюжет об этом показан в Twitter агентства Радио Свобода.

"Пожалуйста. Я сейчас приглашен на собеседование", - заявил фигурант расследования в ответ слова журналистов "узнали ли вы на записи свой голос?"

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Он пообещал "все комментарии" после завершения допроса в бюро. Впрочем, как добавили позднее журналисты, по выходу из здания НАБУ Кононенко отказался что-либо комментировать и посоветовал обратиться в его пресс-службу.

Кононенко также обещал журналистам интервью после выхода резонансного расследования о коррупции в энергетике, а затем заявил, что готовит иск против Радио Свобода в зарубежный суд.

''Я зараз запрошений на співбесіду'', – заявив Кононенко журналістам перед допитом і пообіцяв надати коментарі після його завершення pic.twitter.com/eqMTv1cTh4 — Схеми (@cxemu) 25 квітня 2019 р.

Ранее журналисты программы Схемы обвинили бизнес-партнера Петра Порошенко в аферах в энергетике. Были обнародованы аудио телефонных разговоров с участием якобы Кононенко, братьев Суркисов (Григория и Игоря) , нардепа Игоря Котвицкого и экс-главы правления компании Енергомережа Дмитрия Крючкова: они обсуждают в том числе незаконные способы получения/сохранения контроля над Запорожьеоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Харьковоблэнерго, контрольные пакеты акций в которых принадлежат Фонду госимущества.

Разговоры также касаются распределения денег между участниками схемы. События в расследовании затрагивают реальные события весны-лета 2015 года.

Американские специалисты, которые сотрудничают с правительством США, верифицировали голоса: говорят, они наверняка принадлежат фигурантам. Схемы передали эти записи НАБУ. НАБУ вызвало на допрос Кононенко и Суркисов.

15 апреля Крючков был экстрадирован из Германии в Украину, его арестовали, но вскоре он вышел под залог 7 млн грн.