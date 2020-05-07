Консультативный совет с ОРДЛО. Пока нет реакции Франции, ФРГ и ОБСЕ - Ермак

Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Франция, Германия и ОБСЕ официально не отреагировали на идею Украины о создании консультативного совета с представителями ОРДЛО. Об этом на встрече с журналистами сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент LIGA.net.

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По его словам, вопросы о создании консультативного совета "будут выноситься на обсуждение с обществом".

Ермак объяснил, что идея консультативного совета в том, чтобы уйти от переговоров с представителями террористических организаций ДНР и ЛНР, которые уже шесть лет участвуют в заседаниях ТКГ.

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"Эта монополия на представителей территорий - так быть не может. Поэтому начали искать возможные варианты, каким образом сегодня выполнить обязательства, прописанные в минских договоренностях, а именно согласование трех законодательных актов с представителями территорий", - отметил Ермак.

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Он уточнил, что Украина планирует привлекать со своей стороны людей, которые являются представителями ОРДЛО из числа переселенцев. "Мы будем приглашать перемещенных лиц, которые вынужденно проживают не на оккупированных территориях", - объяснил Ермак.

Глава Офиса президента в очередной раз подчеркнул, что Украина никогда не будет вести прямые переговоры с боевиками Л/ДНР.



СПРАВКА. ОРДЛО – "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", определение из минских соглашений. Де-факто – захваченная гибридными войсками РФ часть Донбасса.

лава Офиса президента Андрей Ермак не будут те, кто "представляет сейчас Л/ДНР". Они настаивают, что в "совет" войдут представители ныне оккупированной части Донбасса - те, кто выехал, и те, кто там остался жить. и политпереговорщик в Минске Резников утверждали , что это якобы

Россия говорит, что такой "совет" - это "переговорная площадка с участием стран нормандского формата и сторон конфликта". РФ шесть лет называет свою гибридную войну против Украины "гражданской войной".

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