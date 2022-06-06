Контратаки ВСУ в Северодонецке вынудят россиян оставить уязвимыми другие направления – ISW

Контратаки Вооруженных Сил Украины в Северодонецке вынудят российские войска оставить в уязвимом положении свои позиции на других направлениях военных действий. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 5 июня.

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"Украинские войска, вероятно, пытаются использовать продолжающееся сосредоточение России на Северодонецке для проведения контратак на других направлениях наступления", – заявили аналитики.

Как отметили в ISW, несмотря на то, что российские войска продолжают сбрасывать технику и войска в район Северодонецка и Лисичанска, украинские военные провели успешную контратаку в Северодонецке за последние 48 часов и оттеснили россиян к восточной окраине города и из южных населенных пунктов.

"Контрнаступательное давление Украины, скорее всего, продолжит привлекать внимание российских войск к Луганской области и, следовательно, оставит уязвимые места в оборонительных усилиях России в Харьковской области и вдоль южной оси", – прогнозируют в Институте.

Аналитики отметили, что способность ВСУ успешно контратаковать в Северодонецке, нынешнем приоритетном районе операций Кремля, еще раз указывает на снижение боевой мощи российских войск в Украине.

Утром 5 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что украинские силы оттеснили российских оккупантов в Северодонецке и контролируют условно половину города.

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Наталия Медведева

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