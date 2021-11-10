Концлагерь "Изоляция". Данные о главном палаче собирали 1,5 года, опросили 166 потерпевших
Полиция 1,5 года собирала данные о задержанном в Киеве Денисе "Палыче" Куликовском, которого подозревают в убийствах и пытках в тюрьме "Изоляция" во временно оккупированном Донецке. Об этом заявил в эфире канала Дом директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.
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"Коллеги из СБУ задержали его непосредственно, но вся основная работа была проведена следователями и оперативниками Нацполиции в течение 1,5 лет. Был проведен большой объем следственных действий, в частности допросы всех потерпевших – их около 166", – сказал он.
По словам Шевченко, потерпевшие опознавали людей, которые их пытали в "Изоляции", были установлены все 45 участников террористической организации МГБ ДНР.
Спикер МВД отметил, что Куликовскому заочно сообщили о подозрении еще год назад, а в сентябре этого года в суд для заочного осуждения были переданы дела против восьми человек из этой же группы.
"Все это сделало возможным задержание сотрудниками СБУ в Киеве этого подозреваемого. Надеемся, что он предстанет перед судом", – добавил Шевченко.
- В январе 2021 года в сеть слили уникальные фото и документы из "Изоляции". Автор Telegram-канала вскоре исчез.
- Бывший узник "Изоляции" Станислав Асеев в марте 2021-го сообщил об установлении при поддержке Bellingcat трех ключевых военных преступников "Изоляции". Один из них "занял место" "Палыча", все трое в 2019-м получили паспорта РФ.
- В июле Офис генпрокурора сообщил о разоблачении двух организаторов и руководителей "Изоляции".
- 9 ноября контрразведка задержала Палыча в Киеве, первым о его задержании сообщил экс-узник "Изоляции", журналист и писатель Станислав Асеев. По данным СБУ, он организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках украинцев в "Изоляции".
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