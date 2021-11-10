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Концлагерь "Изоляция". Данные о главном палаче собирали 1,5 года, опросили 166 потерпевших

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 10:57
Концлагерь
Артем Шевченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Полиция 1,5 года собирала данные о задержанном в Киеве Денисе "Палыче" Куликовском, которого подозревают в убийствах и пытках в тюрьме "Изоляция" во временно оккупированном Донецке. Об этом заявил в эфире канала Дом директор департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

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"Коллеги из СБУ задержали его непосредственно, но вся основная работа была проведена следователями и оперативниками Нацполиции в течение 1,5 лет. Был проведен большой объем следственных действий, в частности допросы всех потерпевших – их около 166", – сказал он.

По словам Шевченко, потерпевшие опознавали людей, которые их пытали в "Изоляции", были установлены все 45 участников террористической организации МГБ ДНР.

Спикер МВД отметил, что Куликовскому заочно сообщили о подозрении еще год назад, а в сентябре этого года в суд для заочного осуждения были переданы дела против восьми человек из этой же группы.

"Все это сделало возможным задержание сотрудниками СБУ в Киеве этого подозреваемого. Надеемся, что он предстанет перед судом", – добавил Шевченко.  

СПРАВКА. Куликовский возглавлял "Изоляцию" до 2018-го. Он допрашивал, пытал заключенных, устраивал массовые побоища, которые могли закончиться смертью. В 2018-м Куликовского схватили боевики, через некоторое время он вернулся в "Изоляцию", но потом пропал. Некоторые узники утверждали, что видели, как Палыча привозили в "Изоляцию" для пыток новичков.

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Марк Сировой
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Донбасс тюрьма Донецк изоляция концлагерь Палыч Денис Куликовский
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