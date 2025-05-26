Король Британии посетит Канаду на фоне заявлений Трампа

Отмечается, что во время речи в парламенте британский монарх может высказаться о защите суверенитета Канады

Король Чарльз III и королева Камилла (Фото: x.com/RoyalFamily)

Король Великобритании Карл III и королева Камилла 26 мая посетят Канаду с двухдневным визитом. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

"Завтра Король и Королева прибудут в Оттаву, Канада. Его Величество впервые посетил Канаду в 1970 году, в возрасте 21 года", – сказано в заявлении от 25 мая.

По информации ВВС и Reuters, поездка может расцениваться как послание поддержки стране на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о "51-м штате".

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни пригласил британского короля с визитом. 26 мая в аэропорту Оттавы запланирована торжественная встреча Карла III и встречи с общественными группами. А 27 мая ожидается, что монарх зачитает "Тронную речь" парламенту Канады, открыв его заседание. Это произойдет впервые за почти 50 лет.

Ожидается, что речь будет также включать слова о защите суверенитета Канады и отвергать утверждения о том, что она должна быть передана под контроль США.

"Премьер-министр четко дал понять, что Канада не продается сейчас и не будет продаваться никогда. Король, как глава государства, усилит власть и силу этого послания", – заявил журналистам посол Канады в Великобритании Ральф Гудейл во время визита Чарльза в канадскую дипломатическую миссию на прошлой неделе.