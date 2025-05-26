Король Британии посетит Канаду на фоне заявлений Трампа
Король Великобритании Карл III и королева Камилла 26 мая посетят Канаду с двухдневным визитом. Об этом сообщили в Букингемском дворце.
"Завтра Король и Королева прибудут в Оттаву, Канада. Его Величество впервые посетил Канаду в 1970 году, в возрасте 21 года", – сказано в заявлении от 25 мая.
По информации ВВС и Reuters, поездка может расцениваться как послание поддержки стране на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о "51-м штате".
Ранее премьер-министр Канады Марк Карни пригласил британского короля с визитом. 26 мая в аэропорту Оттавы запланирована торжественная встреча Карла III и встречи с общественными группами. А 27 мая ожидается, что монарх зачитает "Тронную речь" парламенту Канады, открыв его заседание. Это произойдет впервые за почти 50 лет.
Ожидается, что речь будет также включать слова о защите суверенитета Канады и отвергать утверждения о том, что она должна быть передана под контроль США.
"Премьер-министр четко дал понять, что Канада не продается сейчас и не будет продаваться никогда. Король, как глава государства, усилит власть и силу этого послания", – заявил журналистам посол Канады в Великобритании Ральф Гудейл во время визита Чарльза в канадскую дипломатическую миссию на прошлой неделе.
- 3 декабря 2024 года Fox News сообщил, что Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США.
- 7 января 2025 года тогда еще премьер Канады Трюдо заявил, что нет ни единого шанса присоединения страны к США. А 10 января он заявил, что в шутку предлагал Трампу обменять Канаду на штат США, но тому было не смешно.
- 27 февраля король Чарльз пригласил Трампа в Британию. Стармер назвал визит историческим.
- 6 мая премьер Канады Карни на встрече с Трампом заявил, что страна не продается, на что тот посоветовал не зарекаться.