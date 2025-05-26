Король Британії відвідає Канаду на тлі заяв Трампа
Король Великої Британії Карл III та королева Камілла 26 травня відвідають Канаду з дводенним візитом. Про це повідомили у Букінгемському палаці.
"Завтра Король і Королева прибудуть до Оттави, Канада. Його Величність уперше відвідав Канаду у 1970 році, у віці 21 року", – сказано у заяві від 25 травня.
За інформацією BBC та Reuters, поїздка може розцінюватися як послання з підтримки країні на тлі заяв президента США Дональда Трампа про "51-й штат"
Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив британського короля з візитом. 26 травня в аеропорту Оттави заплановано урочисту зустріч Карла III та зустрічі з громадськими групами. А 27 травня очікується, що монарх зачитає "Тронну промову" парламенту Канади, відкривши його засідання. Це станеться вперше за майже 50 років.
Очікується, що промова також міститиме слова про захист суверенітету Канади та відкидатиме твердження про те, що вона має бути передана під контроль США.
"Прем'єр-міністр чітко дав зрозуміти, що Канада не продається зараз і не продаватиметься ніколи. Король, як глава держави, посилить владу і силу цього послання", – заявив журналістам посол Канади у Великій Британії Ральф Гудейл під час візиту Чарльза до канадської дипломатичної місії минулого тижня.
- 3 грудня 2024 року Fox News повідомив, що Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США.
- 7 січня 2025 року тоді ще прем'єр Канади Трюдо заявив, що немає жодного шансу на приєднання країни до США. А 10 січня він заявив, що жартома пропонував Трампу обміняти Канаду на штат США, але тому було не смішно.
- 27 лютого король Чарльз запросив Трампа до Британії. Стармер назвав візит історичним.
- 6 травня прем'єр Канади Карні на зустрічі з Трампом заявив, що країна не продається, на що той порадив не зарікатися.