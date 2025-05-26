Король Британії відвідає Канаду на тлі заяв Трампа

Зазначається, що під час промови у парламенті британський монарх може висловитися про захист суверенітету Канади

Король Чарльз III та королева Камілла (Фото: x.com/RoyalFamily)

Король Великої Британії Карл III та королева Камілла 26 травня відвідають Канаду з дводенним візитом. Про це повідомили у Букінгемському палаці.

"Завтра Король і Королева прибудуть до Оттави, Канада. Його Величність уперше відвідав Канаду у 1970 році, у віці 21 року", – сказано у заяві від 25 травня.

За інформацією BBC та Reuters, поїздка може розцінюватися як послання з підтримки країні на тлі заяв президента США Дональда Трампа про "51-й штат"

Раніше прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив британського короля з візитом. 26 травня в аеропорту Оттави заплановано урочисту зустріч Карла III та зустрічі з громадськими групами. А 27 травня очікується, що монарх зачитає "Тронну промову" парламенту Канади, відкривши його засідання. Це станеться вперше за майже 50 років.

Очікується, що промова також міститиме слова про захист суверенітету Канади та відкидатиме твердження про те, що вона має бути передана під контроль США.

"Прем'єр-міністр чітко дав зрозуміти, що Канада не продається зараз і не продаватиметься ніколи. Король, як глава держави, посилить владу і силу цього послання", – заявив журналістам посол Канади у Великій Британії Ральф Гудейл під час візиту Чарльза до канадської дипломатичної місії минулого тижня.