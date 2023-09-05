Коррупция в Украине тормозит поставки оружия – президент Литвы

Коррупция в Украине оказывает значительное влияние на решения правительств стран Запада о поставках оружия. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, пишет LRT.lt.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Выступая в эфире программы "LRT Forumas", Науседа сказал, что украинская коррупция – существенный фактор, который Западу приходится учитывать в военной помощи Украине.

"Это очень важная причина. Поскольку государства, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими, они должны учитывать настроения своего общества и мнение избирателей", – сказал президент Литвы.

Он отметил, что если избиратели видят, что в стране, которой направляется ​​помощь, происходят крупные коррупционные скандалы, это наносит огромный урон репутации такого государства.

4 сентября подавший в отставку министр обороны Алексей Резников заявил, что "коррупционные" разборки в Украине, усиленные подхватывающей их пропагандой России, могут негативно повлиять на поставки странами-партнерами вооружений и боеприпасов для Сил обороны.

Слухи об отставке Резникова начались после череды коррупционных скандалов в Минобороны в 2023-м, в том числе с закупками продуктов, амуниции и прочего по якобы завышенным ценам. Доказательств того, что сам Резников замешан в какой-либо коррупционной деятельности, нет.

Летом он предложил пари по результатам расследования УП и ЦПК, что оборонное ведомство якобы закупило у турецкой компании летние куртки вместо зимних по завышенной в несколько раз цене. В условиях пари министр отметил, что уйдет в отставку, если эта информация окажется правдивой.

3 сентября президент Владимир Зеленский заявил о решении произвести замену министра обороны с Резникова на Умерова, а утром 4 сентября Резников подал заявление об отставке.

Читайте также: Минобороны подало в суд на СМИ и Госаудитслужбу из-за скандала с яйцами по 17 грн

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.