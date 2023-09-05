Корупція в Україні гальмує постачання зброї – президент Литви

Корупція в Україні значно впливає на рішення урядів країн Заходу про постачання зброї. Про це заявив президент Литви Ґінатас Науседа, пише LRT.lt.

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Виступаючи в ефірі програми "LRT Forumas", Науседа сказав, що українська корупція є суттєвим чинником, який Заходу доводиться враховувати у військовій допомозі Україні.

"Це дуже важлива причина. Оскільки держави, які надають підтримку Україні, є демократичними, вони мають враховувати настрої свого суспільства та думку виборців", – сказав президент Литви.

Він зазначив, що якщо виборці бачать, що в країні, якій спрямовується допомога, відбуваються великі корупційні скандали, це завдає величезної шкоди репутації такої держави.

Міністр оборони Олексій Резніков, який 4 вересня подав у відставку, заявив, що "корупційні" скандали в Україні, посилені підтримкою російської пропаганди, можуть негативно вплинути на постачання країнами-партнерами озброєнь і боєприпасів для Сил оборони.

Чутки про відставку Резнікова почалися після низки корупційних скандалів у Міноборони у 2023 році, зокрема із закупівлями продуктів, амуніції та іншого за нібито завищеними цінами. Доказів того, що сам Резніков причетний до будь-якої корупційної діяльності, немає.

Влітку він запропонував парі за результатами розслідування УП та ЦПК, що оборонне відомство нібито закупило у турецької компанії літні куртки замість зимових за завищеною в кілька разів ціною. В умовах парі міністр зазначив, що піде у відставку, якщо ця інформація виявиться правдивою.

3 вересня президент Володимир Зеленський заявив про рішення провести заміну міністра оборони з Резнікова на Умерова, а вранці 4 вересня Резніков подав заяву про відставку.

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